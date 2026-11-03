Jorge Navarro, pilota spagnolo, ha accumulato vittorie, podi e pole nella Moto3, Moto2 e Supersport, superando infortuni e cambi di team

Jorge Navarro Sánchez, nato il 3 febbraio 1996 a La Pobla de Vallbona, è uno dei talenti più versatili del motociclismo spagnolo. Dopo anni di gare tra mini-moto e campionati minori, ha iniziato a farsi notare sul palco europeo nel 2010, per poi scalare rapidamente le categorie del Motomondiale.

I primi passi: dal campionato spagnolo al Moto3

Nel 2012 Navarro fa il suo debutto nel Campionato Spagnolo di velocità, classificandosi dodicesimo a bordo di una Honda. La stessa stagione gli concede la prima wild-card al Gran Premio d'Aragona, anche se termina fuori classifica. L'anno successivo, con il team MIR Racing, sale al sesto posto nel campionato CEV, ottenendo due secondi posti a Aragón e Albacete, e partecipa ancora come wild-card ai GP di Spagna e Comunità Valenciana.

Il salto di qualità nel 2014

Nel 2014 Navarro diventa protagonista nella classifica CEV, chiudendo al secondo posto dietro Fabio Quartararo, con più podi e la sua prima vittoria a Albacete. Nella stessa stagione sostituisce Livio Loi al GP di Indianapolis, riuscendo a raccogliere undici punti in nove gare, dimostrando di saper gestire la pressione del Motomondiale.

Il periodo d'oro in Moto3 e il passaggio al Moto2

Nel 2015, al fianco di Fabio Quartararo nel team Estrella Galicia 0,0, Navarro conquista una pole position a Gran Bretagna, due secondi posti a Aragona e Valencia, e un terzo a Malesia e Giappone, chiudendo la stagione al settimo posto con 157 punti. L'anno successivo, con Arón Canet, aggiunge le prime vittorie in Moto3 a Catalogna e Aragona, ma una frattura a tibia e perone gli costa l'assenza al GP d'Olanda.

Nel 2017 avvia la sua avventura in Moto2 con il team Gresini Racing su moto Kalex. I migliori risultati di quella stagione sono tre sesti posti (Catalogna, Germania, Aragona) e un 14° posto finale con 60 punti. Una lesione al legamento della mano sinistra lo costringe a saltare il GP della Malesia. Il 2018 vede un leggero miglioramento, con un quinto posto in Austria e la 13ª posizione in classifica.

La stagione da record del 2019

Con il team Speed Up, Navarro registra una stagione eccezionale: quattro secondi posti (Spagna, Francia, Gran Bretagna, Aragona), cinque terzi posti e quattro pole position (Spagna, Francia, Australia, Comunità Valenciana). Il risultato è un sorprendente quarto posto nella classifica Moto2, totalizzando 226 punti.

Transizione al Supersport e le sfide recenti

Nel 2023 Navarro debutta nel campionato mondiale Supersport con una Yamaha YZF-R6 del Ten Kate Racing, accanto a Stefano Manzi. Ottiene un podio a Portimão e chiude al settimo posto in classifica finale. L'anno successivo passa al team WRP-RT Motorsport su Triumph Street Triple RS 765, per poi subentrare a Orelac Racing Verdnatura a bordo di una Ducati Panigale V2, condividendo la moto con Lorenzo Baldassarri. Con la Triumph conquista due podi e termina al sesto posto del campionato.

Parallelamente, continua a gareggiare nel Moto2 con il Junior Team di Forward, ottenendo tre podi e una pole nella gara europea, classificandosi settimo nella classifica piloti. Dopo la rescissione contrattuale con Forward a metà 2026, Navarro è chiamato a subentrare in due gare Supersport, totalizzando diciotto punti e chiudendo al ventiduesimo posto.

Riflessioni sul futuro

Nonostante le numerose interruzioni per infortuni – tra fratture, problemi al legamento e incidenti – Jorge Navarro ha dimostrato una capacità di adattamento rara, passando con successo da Moto3 a Moto2 per poi approdare al Supersport. I suoi punti accumulati (939 in Moto3, 373 in Supersport) e le numerose pole position attestano la sua velocità in qualifica, mentre i podium sono la prova della sua costanza in gara.

Con una carriera che conta più di 200 gare disputate a livello mondiale, Navarro rimane una figura di riferimento per i giovani piloti spagnoli e una risorsa preziosa per le scuderie alla ricerca di esperienza e versatilità su circuiti di diversa natura.