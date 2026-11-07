EICMA 2026 mette in luce cinque moto per patente A2, tra cui BMW F 450 RR, Honda CBR500R versione depotenziata, Moto Guzzi The Trip, Triumph Bonneville T40 e Hero Xpulse 450.

L’ EICMA 2026 ha confermato il crescente rilievo delle motociclette medio-piccole per la patente A2. I costruttori hanno colto l’opportunità per proporre modelli in grado di soddisfare neofiti, rider di ritorno e utenti che cercano un mezzo pratico per la vita urbana, ma senza eccedere i limiti di 35 kW (48 CV). In questa edizione, cinque proposte hanno spiccato per design, tecnologia e versatilità.

BMW F 450 RR: la sportiva a misura d’A2

La BMW F 450 RR riprende il motore bicilindrico da 420 cc della F 450 GS, rivisto per produrre 48 CV a 8.750 giri. Con 43 Nm di coppia disponibile già a 3.000 giri, la moto garantisce una risposta pronta anche in città. Il peso a secco è di 177 kg, incremento minimo rispetto alla versione naked grazie all’ABS Pro, controllo di trazione e display TFT da 6,5 pollici. Una caratteristica distintiva è la frizione automatica Easy Ride Clutch, inserita di serie nella variante M Sport, ma disponibile anche come optional.

Honda CBR500R Four: la depotenziata per i titolari di A2

La Honda CBR500R Four si distingue per il suo motore a quattro cilindri in linea da 502 cc, capace di erogare 72 CV nella versione standard. Per adattarsi alla patente A2, Honda ha sviluppato una variante limitata a 35 kW, che mantiene le linee aggressive della sportiva ma con potenza ridotta. Il telaio rimane lo stesso, con peso a pieno di 189 kg, sella a 780 mm e frizione elettronica E-Clutch di serie, garantendo cambi rapidi e fluidi.

Moto Guzzi The Trip e Triumph Bonneville T40: eleganza italiana

La Moto Guzzi The Trip propone un bicilindrico parallelo da 457 cc, erogando quasi 48 CV. Dotata di telaio in acciaio, serbatoio metallico da 15 l e display TFT tondo da 3,6 pollici, la moto offre tre modalità di guida (Road, Sport, Rain) e funzioni come quickshifter e navigatore a pittogrammi. La produzione dovrebbe avviarsi a Baramati, in India, con consegna prevista per inizio 2027. Parallelamente, la Triumph Bonneville T40 e la versione Black presentano un monocilindrico da 400 cc, 32 CV a 7.000 giri, peso di 191 kg e sella regolabile a 790 mm, ideale per chi desidera un’esperienza classica ma contenuta.

Hero Xpulse 450 e Yamaha Ténéré 4 Concept: avventure su due ruote

Il nuovo Hero Xpulse 450 entra nella categoria A2 con un monocilindrico a quattro valvole da 450 cc, capace di 35 kW e 38 Nm di coppia. Le dimensioni includono ruote a raggi tubeless da 21″ anteriore e 17″ posteriore, sospensioni con escursione di 225 mm e 215 mm, e una sella alta 848 mm, orientata all’avventura. Nonostante l’assenza di un prezzo italiano, il modello è stato accolto come la nuova adventure A2. Yamaha, invece, ha mostrato il Ténéré 4 Concept, un prototipo che anticipa una futura adventure di cilindrata media, ancora non disponibile per la patente A2 ma indicativa delle prossime tendenze del mercato.

L’EICMA 2026 ha messo in evidenza come la fascia di cilindrata medio-piccola stia diventando il punto focale per i producitori europei e internazionali. Le cinque moto illustrate coprono l’intero spettro, dalla sportiva alle cruiser, fino alle versioni più orientate al fuoristrada, offrendo scelte concrete a chi possiede la patente A2. Le date di commercializzazione variano: alcune arriveranno nei concessionari già nella prima metà del 2027, mentre altre attendono ancora la definizione dei listini italiani.