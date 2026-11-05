Energica si rilancia con una nuova proprietà, la produzione spostata in Asia e una riduzione dei listini del 20% a partire dalla Experia.

Dopo due anni di inattività seguiti alla liquidazione giudiziale del 2024, Energica annuncia il proprio ritorno sul mercato globale. La decisione è stata presa da una nuova struttura proprietaria con sede a Singapore, che ha deciso di mantenere il cuore tecnologico in Italia mentre trasloca la fabbricazione verso l’Asia. L’obiettivo dichiarato è rendere le moto elettriche più accessibili, riducendo i prezzi di circa venti per cento rispetto al modello precedente.

Nuova proprietà e strategia globale

L’acquisizione è stata effettuata da Energica Pte. Ltd., una società con base a Singapore supportata da investitori privati internazionali. Alla guida troviamo Shivangi Bagri, responsabile amministrativo, mentre la direzione tecnica rimane nelle mani di Giampiero Testoni, Chief Technology Officer e cofondatore, affiancato dal designer Paolo Imeni. Questa continuità garantisce che l’innovazione maturata in Italia non venga persa nel nuovo assetto industriale.

Il ruolo dell’Italia nella ricerca

Il team italiano conserva la responsabilità della progettazione, ingegneria e ricerca e sviluppo. In pratica, tutti gli studi sui motori elettrici, le architetture di batteria e i sistemi di ricarica rapida continueranno a essere eseguiti nel Motor Valley di Modena. Questa suddivisione consente di controllare la qualità e di mantenere gli standard elevati che hanno distinto Energica fin dal suo inizio.

Produzione in Asia e obiettivo di riduzione prezzi

Il trasferimento della fabbricazione verso stabilimenti asiatici, probabilmente in India, è la mossa chiave per contenere i costi di produzione. Secondo gli enti coinvolti, la produzione asiatica dovrebbe permettere di abbassare i listini di circa venti per cento senza compromettere le prestazioni o la robustezza delle moto. I nuovi cicli produttivi saranno soggetti a una stretta supervisione del team italiano per garantire che ogni unità rispetti le specifiche tecniche originarie.

Il rilancio della gamma: Experia al centro

Il primo modello a tornare in serie sarà la Experia, sport-tourer elettrica pensata per i viaggi a lunga distanza. Dopo il suo debutto nel 2022, il modello verrà venduto nuovamente con un prezzo più contenuto, anche se i dettagli esatti saranno comunicati solo al momento del lancio. Seguiranno gradualmente la sportiva Ego, la naked Eva Ribelle e la EsseEsse9, tutte basate sulle piattaforme già omologate ma con aggiornamenti programmati per la batteria, l’autonomia e l’efficienza.

Aggiornamenti programmati e versioni speciali

In una seconda fase, Energica introdurrà una nuova batteria ad alta densità energetica, migliorando l’autonomia e i tempi di ricarica. Inoltre, saranno disponibili versioni più leggere su richiesta, dotate di componenti in fibra di carbonio, per chi cerca prestazioni ancora più aggressive. Queste varianti saranno lanciate su ordinazione, offrendo ai clienti la possibilità di personalizzare ulteriormente la propria moto.

Assistenza, ricambi e servizi digitali per i clienti

Per i proprietari delle precedenti generazioni, la buona notizia è la riattivazione del servizio tecnico e della rete di distribuzione dei ricambi. Dal 15 novembre 2026 sarà pubblicato sul sito ufficiale l’elenco aggiornato dei concessionari in Italia, Europa, Stati Uniti e Australia. Inoltre, è operativo il programma Energica ReCharge, che consentirà di scambiare la vecchia moto con le nuove versioni una volta disponibili. Parallelamente è stata lanciata la piattaforma digitale Energica Owners’ Lounge, che offre strumenti per pianificare uscite, condividere itinerari e gestire la manutenzione, oltre a Ride Intelligence, un sistema di analisi dei dati di guida per fornire consigli personalizzati.