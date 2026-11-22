Dormire in auto non è vietato, ma sosta, campeggio e motore acceso possono costare caro. Ecco i limiti da conoscere prima di fermarsi per la notte.

Reclinare il sedile per riposare in auto è un gesto comune, sia durante un viaggio lungo sia per risparmiare il costo di una notte in albergo. Il Codice della strada non contiene un divieto generale di dormire a bordo di un veicolo. Il punto di riferimento è l’articolo 157, che disciplina arresto, fermata e sosta, cioè la sospensione prolungata della marcia. La norma non riguarda lo stato di chi si trova nell’abitacolo, sveglio o addormentato. Per questo, riposare in un’auto parcheggiata in modo regolare non è di per sé una violazione, e a livello nazionale non esiste un numero massimo di ore.

Quello che conta è dove e come si sosta. Le sanzioni arrivano quasi sempre da comportamenti accessori, come il motore acceso o il campeggio in spazi non consentiti, più che dal sonno in sé.

Dove si può sostare per dormire

Di norma è possibile riposare nei parcheggi pubblici e lungo le strade dove la sosta è ammessa, anche per una pausa lunga. L’auto deve però rispettare segnaletica, divieti e orari. Se il parcheggio è a pagamento, la tariffa va pagata anche mentre si dorme.

Il quadro cambia quando intervengono i Comuni, che possono introdurre limiti con ordinanze. Succede spesso nelle località turistiche di mare e di montagna, dove in alcuni periodi dell’anno vengono regolamentati il campeggio libero, il pernottamento nei veicoli e l’uso notturno di alcuni parcheggi. Un posto libero di giorno può quindi avere restrizioni di notte, o essere riservato a certi tipi di veicolo. Anche i parcheggi di centri commerciali e supermercati possono avere regolamenti interni che limitano la permanenza. Su un terreno privato, infine, il permesso del proprietario non basta se il campeggio è vietato da norme regionali o comunali.

Sosta o campeggio: il confine con tavoli e tende

Dormire nella propria auto, parcheggiata regolarmente e senza occupare altro spazio, non equivale automaticamente a campeggiare. Il confine si sposta quando all’esterno compaiono tavoli, sedie, tende, verande o altre attrezzature pensate per una permanenza lunga. In quel caso possono scattare le regole regionali e comunali sul campeggio libero.

L’articolo 185 del Codice, dedicato alle autocaravan, indica i criteri per distinguere la sosta: il mezzo tocca il suolo solo con le ruote, non emette scarichi diversi da quelli del motore e non occupa uno spazio più grande del proprio ingombro. La norma riguarda specificamente i camper e non si applica in automatico alle normali automobili, ma aiuta a capire quando lo spazio pubblico diventa area di campeggio. Le regole cambiano anche da regione a regione. In Emilia-Romagna, per esempio, il divieto di campeggio libero è disciplinato dall’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004, che prevede alcune eccezioni.

Autostrada: il limite delle 24 ore e la corsia d’emergenza

Nelle aree di servizio, nei parcheggi e nelle altre pertinenze autostradali l’articolo 175 fissa un limite di 24 ore per la sosta. Le eccezioni riguardano i parcheggi degli alberghi situati lungo l’autostrada e le aree attrezzate in modo simile. Oltre il limite, secondo il materiale esaminato, scattano una multa da 42 a 173 euro e la rimozione forzata del mezzo. Lo stesso articolo vieta il campeggio nelle pertinenze autostradali, salvo nelle zone espressamente dedicate.

Fermarsi a dormire in corsia di emergenza non è consentito. L’articolo 176 ammette la sosta solo in caso di necessità, come un guasto o un malore di chi è a bordo, e per il tempo strettamente necessario, comunque non oltre tre ore. La sonnolenza non rientra tra le emergenze: al primo calo di attenzione conviene raggiungere la prima area di servizio o il casello più vicino.

Motore acceso: la multa da 223 a 444 euro

Il comportamento più costoso è lasciare il motore acceso per far funzionare l’aria condizionata d’estate o il riscaldamento d’inverno. Il comma 7-bis dell’articolo 157 vieta di tenere il motore in moto durante la sosta per alimentare la climatizzazione. La sanzione amministrativa va da 223 a 444 euro, cifra che si raggiunge nel caso più grave.

Esiste anche un rischio per la salute. Un motore acceso mentre si dorme, soprattutto in garage, parcheggi sotterranei o spazi poco ventilati, può causare un accumulo pericoloso di monossido di carbonio. Anche all’aperto conviene controllare che scarico e prese d’aria non siano ostruiti, ad esempio dalla neve.

Dopo aver bevuto

Chi ha bevuto e sceglie di non guidare, dormendo in auto, compie una scelta responsabile. L’articolo 186 sanziona la guida in stato di ebbrezza, non la semplice permanenza nell’abitacolo. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nel materiale, trovare una persona alticcia a bordo di un’auto ferma non basta da solo a far scattare la condanna penale. Le forze dell’ordine possono però contestare il reato se raccolgono indizi di una guida avvenuta poco prima, come l’auto parcheggiata in modo scomposto, il cofano ancora caldo o le riprese delle telecamere stradali. Per evitare contestazioni, conviene sistemarsi sui sedili posteriori, tenere il motore spento e non lasciare le chiavi nel quadro.

Prima di fermarsi per la notte, il lettore può controllare cartelli e ordinanze in vigore nella zona, verificare le condizioni della sosta in autostrada e ricordare che il motore deve restare spento. Sono queste le verifiche che evitano la multa.