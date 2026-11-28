Bezzecchi ammette la sorpresa per l'addio di Marc Marquez e rimpiange l'anno di sfide che non ci sarà.

Il ritiro di Marc Marquez è il tema del venerdì di Valencia. Lo spagnolo ha annunciato la fine della sua carriera in MotoGP durante una conferenza stampa il 27 novembre 2026, e nel paddock la notizia ha cambiato il clima del weekend. Tra i piloti che hanno commentato l’annuncio c’è Marco Bezzecchi, l’unico pilota della VR46 Riders Academy presente alla conferenza d’addio.

La sorpresa di Bezzecchi e il rammarico per la sfida mancata

Bezzecchi ha detto di essere rimasto sorpreso: “Sono rimasto un po’ sorpreso, non me l’aspettavo”. Durante l’anno aveva sentito qualche voce, ma nel paddock circolano sempre molte voci, e non le aveva mai prese troppo sul serio.

Il pilota avrebbe preferito avere un altro anno per misurarsi con Marquez, per crescere e per cercare battaglie in pista. Sulle ragioni del ritiro ha scelto la prudenza: “È una di quelle cose che possiamo provare a capire, ma alla fine chi la capisce veramente è soltanto Marc”.

Bezzecchi ha poi ricordato che Marquez, nella sua conferenza, ha spiegato tutto. Per lui il ritiro è una perdita sul piano sportivo, perché il campione spagnolo resta un avversario da cui imparare, ma è anche una decisione che il pilota considera legittima.

Venerdì a Valencia e l’ultima occasione di batterlo

Nelle prequalifiche Bezzecchi ha chiuso secondo alle spalle proprio di Marquez, che ha firmato il nuovo record sul circuito Ricardo Tormo. Il pilota della VR46 ha detto di sperare in un duello nel weekend: “Speriamo!”. Se riuscirà a restare vicino allo spagnolo, afferma, vorrà dire che la sua squadra è a un buon livello.

Alla domanda se preferisse battere Marquez o conquistare il secondo posto nel Mondiale, Bezzecchi ha risposto: “Tutte e due!”. Sul rischio che i prossimi titoli mondiali vengano sottovalutati senza lo spagnolo in pista, ha replicato che un titolo resta un titolo e che il livello del Motomondiale è altissimo.

Il fisico dietro la decisione di Marquez

Nella sua conferenza Marquez ha spiegato le ragioni fisiche del ritiro. Ha parlato di un braccio che lo ha fatto soffrire molto, di una seconda operazione alla spalla destra e di due episodi di diplopia, il primo durato 48 ore e il secondo 12 ore, dopo l’infortunio in Indonesia e dopo Le Mans. Ha riconosciuto di aver controllato meglio i rischi nella seconda parte della stagione, cadendo meno.

Lo spagnolo ha anche detto di aver deciso dopo Motegi, in Giappone, e il titolo dell’intervista riporta la sua frase: “L’ho deciso in Giappone.” Bezzecchi, da parte sua, descrive Marquez come un pilota ancora giovane, che non ha più niente da dimostrare.

Sul piano tecnico, il confronto tra i due stili di guida non emerge dalle dichiarazioni di Bezzecchi, che si concentrano sul confronto diretto in pista e sulla sfida persa. Le parole di Marquez restano invece legate a un corpo che, a suo dire, non reggeva più il ritmo richiesto dalla MotoGP.

Nel 2027 Marquez seguirà il campionato da vicino, perché il fratello Alex correrà. Per Bezzecchi, invece, l’ultima occasione di misurarsi con lo spagnolo è la gara di domenica a Valencia, l’ultima della stagione.