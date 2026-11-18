A Macerata centocinquanta operatori delle Marche si sono ritrovati per aggiornarsi su come accertare e contestare i reati stradali legati ad alcol e droga.

Centocinquanta operatori delle Forze dell’ordine e della Polizia Locale delle Marche hanno preso parte all’Auditorium ex Banca Marche a un incontro di formazione sull’accertamento dei reati stradali legati all’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. L’evento è stato organizzato dalla Polizia Locale di Macerata e ha visto una partecipazione numerosa da parte dei diversi corpi impegnati ogni giorno nella sicurezza sulle strade. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Paolo Renna ha aperto i lavori.

Procedure di accertamento e aggiornamento normativo

Nel corso della mattinata sono stati affrontati in dettaglio i procedimenti tecnici per accertare gli illeciti, la gestione delle attività di polizia giudiziaria e la fase di contestazione dei reati. Renna ha sottolineato che la formazione continua serve a preparare gli agenti ad affrontare con competenza le situazioni quotidiane, in particolare alla luce delle nuove disposizioni del Codice della Strada che entreranno in vigore dal 2027. Ha inoltre ringraziato Mastery, società specializzata nella formazione e main sponsor dell’iniziativa, insieme alle istituzioni, ai relatori e ai centocinquanta partecipanti.

Relatori e confronto tra i corpi

I lavori sono stati guidati dal giudice onorario del Tribunale di Ancona Luca Zampetti, mentre il convegno è stato moderato dal comandante della Polizia Locale di Macerata Danilo Doria. Doria ha evidenziato come gli accertamenti su chi guida sotto l’effetto di alcol o droga richiedano competenze specifiche e il rispetto rigoroso delle norme, e che il confronto tra esperienze diverse aiuta a garantire la correttezza degli accertamenti anche nella fase giudiziaria. Tra gli interventi figurano l’Università di Macerata, la Prefettura di Macerata, la Procura guidata da Giovanni Fabrizio Narbone, il Compartimento Polizia Stradale per le Marche e alcuni docenti di medicina legale. Zampetti ha approfondito il tema della testimonianza in sede giudiziaria.

Il progetto Life Addicted

L’incontro rientra in un percorso più ampio di prevenzione, che comprende il progetto Life Addicted. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza dei rischi legati all’uso di alcol e sostanze e dei comportamenti pericolosi alla guida.