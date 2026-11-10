BMW ha presentato la nuova BMW M350 xDrive della ottava generazione della Serie 3, un modello che si propone di unire la leggenda della guida dinamica a un pacchetto tecnologico all’avanguardia. La versione top-end si colloca accanto alla gamma elettrica i3, ma risponde a un pubblico che ancora predilige il motore a combustione interna e la sensazione di velocità tipica dei sei cilindri.
Motorizzazione e prestazioni: il cuore a sei cilindri
Il propulsore è un motore lineare a sei cilindri da 2.998 cm³, arricchito da un sistema mild-hybrid a 48 V. Grazie a questa combinazione, la M350 xDrive eroga 443 CV di potenza e una coppia massima di 580 Nm, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,1 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h. Il cambio è un automatico a otto rapporti, calibrato per offrire cambi rapidi e una risposta immediata. Nonostante la potenza, l’intera unità rispetta le normative Euro 7, dimostrando che prestazioni ed efficienza possono coesistere.
Sospensioni e dinamica di guida
Il telaio utilizza un doppio braccio trasversale anteriore e un asse posteriore a cinque bracci, con l’assetto M-Adaptiv di serie. Il pacchetto M Performance aggiunge rinforzi che aumentano la rigidità ciclomatica, migliorando la stabilità in curva. Per la prima volta sulla Serie 3 è disponibile una modalità 2WD a trazione posteriore con assistenza alla derapata, pensata per i clienti più sportivi. Gli pneumatici da 20-pollici (235/45-R20 davanti, 275/40-R20 dietro) completano il quadro, fornendo grip e precisione.
Design esterno e differenze rispetto all’i3
Esteticamente, la M350 xDrive è presentata nel vivace Fire Red Metallic. Le dimensioni complessive (lunghezza 4.765 mm, larghezza 1.850 mm, altezza 1.455 mm) la rendono leggermente più lunga e più bassa rispetto alla precedente G20, mentre la i3 risulta più compatta ma più alta a causa del vano batteria. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è 0,28, superiore al valore 0,21 dell’i3 grazie a paraurti aggressivi, spoiler posteriore e terminali di scarico a quattro uscite. Il peso a pieno carico scende a 1 935 kg, ben 345 kg in meno rispetto alla versione 350, grazie all’assenza della batteria.
Abitacolo, infotainment e sistemi di assistenza
L’interno è dominato dal Panoramic Vision Display, una striscia digitale che si estende su tutta la larghezza del parabrezzo, fornendo informazioni di navigazione e assistenza in tempo reale. Sebbene il contagiri tradizionale sia assente, il nuovo head-up display 3D compensa con una visualizzazione elevata delle velocità e dei limiti. La console di infotainment, seppur complessa, è organizzata in “routine” personalizzabili: riscaldamento posti, disattivazione di avvisi e altro possono essere attivati automaticamente all’avvio. Il sistema di navigazione presenta una grafica chiara, mentre l’assistente autostradale permette la guida con le mani sul volante fino a 130 km/h.
Assistenza alla guida e prospettive ibride
Per la prima volta nella Serie 3 è installato un assistente autostradale e cittadino capace di gestire accelerazione, frenata e sterzata fino a 130 km/h, con possibilità futura di manovre semi-automatiche in città (rotonde, cambi di corsia). BMW ha annunciato che entro la metà del 2027 arriverà una versione plug-in hybrid, probabilmente a quattro cilindri e intorno ai 300 CV, mentre una variante diesel è stata definitivamente abbandonata per motivi di volume e redditività.
Prezzi, versioni disponibili e valutazione finale
In Italia la gamma parte da 51 950 € per la 318 mild-hybrid da 156 CV, mentre la 320 a 211 CV costa 57 550 €. La M350 xDrive è proposta a 83 000 €, includendo il pacchetto M Performance e tutte le dotazioni digitali. I punti di forza includono la cultura del sei cilindri, la sportività del telaio M e la tecnologia infotainment avanzata. Tra gli aspetti negativi, il controllo del clima è gestito solo sul display, i sedili posteriori risultano poco spaziosi e alcuni materiali, come le porte, non soddisfano pienamente le aspettative premium del marchio.