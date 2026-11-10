La M350 xDrive di BMW combina un motore a sei cilindri da 443 CV con tecnologie digitali e sportività che riportano in auge la tradizionale gioia di guida.

BMW ha presentato la nuova BMW M350 xDrive della ottava generazione della Serie 3, un modello che si propone di unire la leggenda della guida dinamica a un pacchetto tecnologico all’avanguardia. La versione top-end si colloca accanto alla gamma elettrica i3, ma risponde a un pubblico che ancora predilige il motore a combustione interna e la sensazione di velocità tipica dei sei cilindri.

Motorizzazione e prestazioni: il cuore a sei cilindri

Il propulsore è un motore lineare a sei cilindri da 2.998 cm³, arricchito da un sistema mild-hybrid a 48 V. Grazie a questa combinazione, la M350 xDrive eroga 443 CV di potenza e una coppia massima di 580 Nm, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,1 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h. Il cambio è un automatico a otto rapporti, calibrato per offrire cambi rapidi e una risposta immediata. Nonostante la potenza, l’intera unità rispetta le normative Euro 7, dimostrando che prestazioni ed efficienza possono coesistere.

Sospensioni e dinamica di guida

Il telaio utilizza un doppio braccio trasversale anteriore e un asse posteriore a cinque bracci, con l’assetto M-Adaptiv di serie. Il pacchetto M Performance aggiunge rinforzi che aumentano la rigidità ciclomatica, migliorando la stabilità in curva. Per la prima volta sulla Serie 3 è disponibile una modalità 2WD a trazione posteriore con assistenza alla derapata, pensata per i clienti più sportivi. Gli pneumatici da 20-pollici (235/45-R20 davanti, 275/40-R20 dietro) completano il quadro, fornendo grip e precisione.

Design esterno e differenze rispetto all’i3

Esteticamente, la M350 xDrive è presentata nel vivace Fire Red Metallic. Le dimensioni complessive (lunghezza 4.765 mm, larghezza 1.850 mm, altezza 1.455 mm) la rendono leggermente più lunga e più bassa rispetto alla precedente G20, mentre la i3 risulta più compatta ma più alta a causa del vano batteria. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è 0,28, superiore al valore 0,21 dell’i3 grazie a paraurti aggressivi, spoiler posteriore e terminali di scarico a quattro uscite. Il peso a pieno carico scende a 1 935 kg, ben 345 kg in meno rispetto alla versione 350, grazie all’assenza della batteria.

Abitacolo, infotainment e sistemi di assistenza

L’interno è dominato dal Panoramic Vision Display, una striscia digitale che si estende su tutta la larghezza del parabrezzo, fornendo informazioni di navigazione e assistenza in tempo reale. Sebbene il contagiri tradizionale sia assente, il nuovo head-up display 3D compensa con una visualizzazione elevata delle velocità e dei limiti. La console di infotainment, seppur complessa, è organizzata in “routine” personalizzabili: riscaldamento posti, disattivazione di avvisi e altro possono essere attivati automaticamente all’avvio. Il sistema di navigazione presenta una grafica chiara, mentre l’assistente autostradale permette la guida con le mani sul volante fino a 130 km/h.

Assistenza alla guida e prospettive ibride

Per la prima volta nella Serie 3 è installato un assistente autostradale e cittadino capace di gestire accelerazione, frenata e sterzata fino a 130 km/h, con possibilità futura di manovre semi-automatiche in città (rotonde, cambi di corsia). BMW ha annunciato che entro la metà del 2027 arriverà una versione plug-in hybrid, probabilmente a quattro cilindri e intorno ai 300 CV, mentre una variante diesel è stata definitivamente abbandonata per motivi di volume e redditività.

Prezzi, versioni disponibili e valutazione finale

In Italia la gamma parte da 51 950 € per la 318 mild-hybrid da 156 CV, mentre la 320 a 211 CV costa 57 550 €. La M350 xDrive è proposta a 83 000 €, includendo il pacchetto M Performance e tutte le dotazioni digitali. I punti di forza includono la cultura del sei cilindri, la sportività del telaio M e la tecnologia infotainment avanzata. Tra gli aspetti negativi, il controllo del clima è gestito solo sul display, i sedili posteriori risultano poco spaziosi e alcuni materiali, come le porte, non soddisfano pienamente le aspettative premium del marchio.