A Napoli, 180 Fiat 500 hanno attraversato il lungomare, tra rare collezioni, solidarietà e una vista al prossimo settantesimo anniversario.

Il raduno del Fiat 500 Club Italia si è svolto domenica 8 novembre sul pittoresco lungomare di Napoli. Una flottilla di 180 utilitarie provenienti dalla Campania e da altre sei regioni italiane ha animato le vie cittadine, attirando curiosi e appassionati di tutte le età. L’evento, promosso dai coordinamenti Napoli Città e Napoli Sud con il patrocinio del Comune, ha offerto una vetrina straordinaria per la piccola auto torinese e per le sue numerose evoluzioni.

Oltre alle auto dei residenti campani, la manifestazione ha accolto partecipanti provenienti da Molise, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Lazio, testimonianza della portata nazionale di questo raduno. Il pubblico, stimolato dalla possibilità di vedere da vicino veicoli d’epoca, ha riempito la zona, creando un’atmosfera di festa che ha confermato il valore culturale di questo appuntamento annuale.

Il raduno sul lungomare: numeri, partecipanti e regioni

Nel complesso, 180 Fiat 500 hanno sfilato lungo la promenade, rappresentando una media di circa 30 auto per regione coinvolta. La presenza di appassionati sia di Napoli che di altre aree del Mezzogiorno ha permesso di mettere in evidenza l’unità della comunità di collezionisti. I veicoli, tutti accuratamente restaurati, hanno mostrato la versatilità dell’utilitaria, che da decenni è stata protagonista sia in città che nelle campagne italiane.

Tesori su quattro ruote: le esemplari più rari in esposizione

Tra le centinaia di modelli esposti, alcuni hanno suscitato un interesse particolare per la loro rarità. Spiccano tre Fiat 500 N di seconda serie con i caratteristici vetri scorrevoli, una Lombardi Pick-up, una Abarth del 1958 assemblata dal preparatore austriaco, e diverse versioni targate Giannini. Ogni esemplare è stato accompagnato da una breve descrizione che ne ha evidenziato la storia e le specifiche tecniche.

La Fiat 500 Giardiniera della SIP

Particolarmente suggestiva è la Fiat 500 Giardiniera appartenuta alla SIP, conservata nella livrea originale dell’azienda e dotata della classica borsa degli attrezzi d’epoca. Questo modello illustra come la piccola utilitaria non fosse solo un mezzo privato, ma un vero strumento di lavoro per le imprese italiane, contribuendo allo sviluppo logistico del dopoguerra.

Solidarietà e futuro: beneficenza e il progetto per i 70 anni

Il presidente Ernesto Lella, a capo del coordinamento Napoli Città, ha dichiarato che l’evento è stato “un successo, anche grazie al folto pubblico che ha seguito con interesse la manifestazione”. Il ricavato delle quote d’iscrizione, pari a circa 1.200 euro, è stato destinato alla mensa della Basilica del Carmine Maggiore, trasformando la passione per le auto d’epoca in un gesto concreto di solidarietà. Parallelamente, gli organizzatori hanno già avviato i preparativi per il 2027, anno in cui la Fiat 500 compirà 70 anni. In collaborazione con Stellantis, il prossimo appuntamento celebrativo promette spettacoli, esposizioni e nuove iniziative per valorizzare il patrimonio storico dell’automobile più amata d’Italia.