QJMotor lancia sei nuovi modelli, da scooter urbani a maxi‑enduro, con prezzi competitivi e dotazioni all’avanguardia.

Il più importante raduno mondiale delle due ruote, EICMA, riapre le sue porte a Milano dal 3 all’8 novembre, e QJMotor coglie l’occasione per rivelare un vero e proprio catalogo completo. Sei proposte, diverse per cilindrata, stile e utilizzo, coprono l’intero spettro della mobilità su due ruote: dalla city bike più accessibile alla maxi-enduro pronta a sfidare gli scenari più impervi.

LTS 125S: la city bike economica per la vita urbana

Il modello d’ingresso della casa è la LTS 125S, equipaggiata con un motore monocilindrico a 4 tacche di 125 cc che eroga 9 CV di potenza massima. La trasmissione è una CVT automatica, pensata per chi desidera una guida senza cambi manuali. La sella, posta a 760 mm dal suolo, favorisce le manovre strette tipiche del traffico cittadino, mentre i ganci portaborse e i vani nel retroscudo aggiungono praticità quotidiana. Con un prezzo di listino di 2 090 €, ridotto a 1 990 € in promozione di lancio, la LTS 125S si posiziona come una delle proposte più vantaggiose del Salone.

FORT 400 G: la maxi-enduro dalle prestazioni elevate

Passando a una cilindrata più generosa, la FORT 400 G monta un motore a liquido da 394 cc, capace di sviluppare 42,7 CV a 7 500 giri e 41,2 Nm di coppia a 6 250 giri, gestiti da un controllo di trazione TCS e da una trasmissione CVT. Il telaio combina ruote da 15″ davanti e 14″ dietro, mentre il sistema frenante ByBre con ABS assicura sicurezza in condizioni estreme. Una sella a 790 mm, parabrezza elettrico e un cruscotto TFT da 7 pollici con connettività smartphone completano un’offerta orientata a chi percorre lunghe distanze anche fuori città.

SRK 125J e SRK 125 RS: le opzioni per i neopatentati A1

Per gli aspiranti titolari della patente A1, QJMotor propone due varianti basate su una piattaforma comune da 125 cc, con motore da 15 CV e cambio a sei marce, dotate di TCS di serie. La SRK 125J è una naked dal design affilato, con sella a 785 mm, peso a secco di 141 kg e un cruscotto TFT da 5″; i fari full LED e le porte USB-C aggiungono un tocco di modernità. La SRK 125 RS, invece, si presenta in versione sportiva a carenatura integrale, con cupolino aerodinamico, forcella a steli rovesciati e cerchi da 17″ dotati di freni a disco da 260 mm e 240 mm. Entrambe le versioni mantengono il peso a secco di 141 kg, ma la RS abbassa la sella di 5 mm per una posizione più sportiva.

SRT 800 RX e Rino 900: avventure su lunga distanza e ritorno del modello di punta

L’SRT 800 RX è l’adventure pensata per i viaggiatori più esigenti: motore bicilindrico parallelo da 799 cc, 95,2 CV a 8 500 giri e 87 Nm a 6 750 giri, con cambio a sei marce, frizione antisaltellamento e quick-shifter. L’elettronica integra tre mappe motore e controllo di trazione. Il telaio in acciaio, la forcella in alluminio e le sospensioni Marzocchi garantiscono robustezza, mentre il sistema frenante Brembo con ABS, le ruote a raggi da 21″ e 18″ e la chiara altezza da terra di 210 mm conferiscono fiducia su qualsiasi terreno. Il serbatoio da 21 l, il display TFT verticale da 5″, l’avviamento keyless, il cruise control e le manopole riscaldate rendono l’SRT 800 RX pronta per lunghe miglia.

Il pezzo forte dello stand è la Rino 900, presentata nella sua versione definitiva. Con tre cilindri che erogano 119 CV a 10 000 giri e 93 Nm a 8 000 giri, la Rino si colloca al vertice della gamma QJMotor. Il motore è parte integrante del telaio, mentre il restante frame in alluminio riduce il peso complessivo. La forcella rovesciata Marzocchi, le ruote da 19″ anteriori e 17″ posteriori, oltre ai freni Brembo a doppio disco con pinze radiali, assicurano prestazioni di alto livello. L’elettronica comprende un cruscotto TFT a colori, fari full LED, mappe motore selezionabili, cruise control e completa connettività smartphone.

EICMA 2026: date, biglietti e focus sulla mobilità elettrica

Il Salone si svolgerà dal 3 all’8 novembre nella Fiera di Milano Rho, con l’inaugurazione prevista il 3 novembre alle 11:00 nella Sala Martini. Oltre a 52 paesi partecipanti, la manifestazione dedica una sezione importante ai veicoli elettrici: scooter urbani, moto a zero emissioni e modelli fuoristrada. I biglietti giornalieri costano 20 € (+1,50 € di gestione), con opzioni pomeridiane a 14 € e tariffa ridotta per i ragazzi 4-13 anni a 7 €. Sono disponibili più di 12 mila posti auto gratuiti, prenotabili online, per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Chi visita il Salone potrà così confrontare le novità QJMotor con le proposte elettriche di marchi come Silence, Vmoto, LiveWire e altri leader del settore.

In sintesi, QJMotor arriva a EICMA con una strategia commerciale chiara: dotazioni di serie complete, prezzi aggressivi e una gamma in grado di rispondere a ogni esigenza, dalla mobilità cittadina alla campagna più avventurosa. Le prime versioni saranno disponibili subito dopo la presentazione, con dettagli su varianti di colore e tempi di consegna che verranno comunicati a ridosso del lancio sul mercato italiano.