Fiat presenta la Grande Panda a 14.950 € ma il finanziamento aggiunge costi nascosti: ecco la sintesi dei numeri e del confronto con la 600.

Nel mese di novembre 2026 la casa torinese ha lanciato una proposta commerciale che ha già attirato l’interesse di numerosi acquirenti. La Fiat Grande Panda è proposta a 14.950 € nella versione d’accesso, un ribasso di circa tre mila euro rispetto al prezzo di listino. L’offerta è stata pensata per essere valida fino al 26 novembre, ma nasconde una serie di condizioni finanziarie da valutare con attenzione.

Il vero ingranaggio di questa promozione è il finanziamento erogato da Stellantis Financial Services. Solo chi accetta il piano di rateizzazione può usufruire dello sconto più alto, e questo comporta l’applicazione di interessi, imposte e di una maxi rata finale. Di seguito vengono analizzati i singoli elementi della proposta, per capire quale sia il costo effettivo della vettura.

Dettagli della promozione Novembre 2026

La versione coinvolta è la Grande Panda POP con motore Turbo benzina 1,2 da 100 CV e cambio manuale a sei rapporti. Il prezzo di listino è 17.900 €. Grazie a due livelli di sconto – uno di 2.000 € direttamente applicato dal brand e un ulteriore incentivo di 950 € riservato a chi sceglie il finanziamento – il prezzo scende a 14.950 €. È significativo che l’offerta non richieda la rottamazione di un veicolo precedente, aspetto che la rende più accessibile a un pubblico più ampio.

Struttura del piano di finanziamento

Il piano prevede un anticipo di 2.747 €, seguito da 35 rate mensili da 129 € ciascuna, oltre a un’imposta fissa di 32,24 € per rata. Il TAN è fissato al 5,99 %, mentre il TAEG sale al 9,08 %. Al termine del periodo di tre anni è prevista una maxi rata finale di 10.638,40 €, da pagare solo se l’acquirente decide di riscattare l’auto definitivamente.

L’offerta si articola così:

Prezzo di listino: 17.900 €

Prezzo promozionale senza finanziamento: 15.900 €

Prezzo promozionale con finanziamento: 14.950 €

Anticipo: 2.747 €

Rate mensili (35): 129 €

Imposta per rata: 32,24 €

Maxi rata finale: 10.638,40 €

TAN: 5,99 %

TAEG: 9,08 %

Validità: fino al 26 novembre 2026

Costo reale dell’offerta: calcolo delle rate e della maxi rata

Se l’acquirente decide di restituire l’auto al termine delle 35 rate, il costo complessivo si compone dell’anticipo più le rate mensili più le imposte: 2.747 € + (35 × 129 €) + (35 × 32,24 €) = 7.294 €. In questo scenario la Grande Panda è resa disponibile a un prezzo molto inferiore al valore di mercato, ma l’auto non viene più posseduta.

Nel caso in cui il cliente voglia tenere il veicolo, deve affrontare anche la maxi rata finale. Il calcolo diventa: 7.294 € + 10.638,40 € = 17.932,40 €, quasi identico al prezzo di listino originale. Pertanto, il risparmio commerciale si annulla una volta inclusi gli interessi, facendo sì che il costo totale superi di quasi 3.000 € il prezzo promozionale iniziale.

Un’alternativa più conveniente, dal punto di vista puramente economico, è pagare l’intera vettura in un’unica soluzione. Il prezzo senza finanziamento è di 15.900 €, cioè 2.033 € in meno rispetto al costo totale con maxi rata. Tuttavia, la soluzione a rate resta interessante per chi preferisce spalmare la spesa nel tempo o vuole mantenere la possibilità di restituzione senza penali.

Grande Panda vs Fiat 600: due proposte nel segmento B

Il segmento B continua a rappresentare il cuore dell’Offerta fiat. Accanto alla Grande Panda, che punta su praticità, dimensioni contenute (lunghezza 4,00 m) e un bagagliaio di 361 l, la casa torinese propone la Fiat 600, un modello più orientato al mercato dei crossover urbani, con lunghezza di 4,17 m e capacità bagagli leggermente inferiore (385 l nella versione benzina).

Entrambe le auto sono disponibili con tre tipologie di propulsione: benzina, ibrido mild-hybrid a 48 V e elettrico. La Grande Panda parte da 17.900 € (benzina), 21.400 € (ibrida) e 23.900 € (elettrica), mentre la versione elettrica con batteria da 54 kWh spinge il prezzo a 25.900 €. La 600e, lanciata nel 2023, parte da 31.750 € per la versione elettrica, con autonomia WLTP intorno ai 400 km.

Queste differenze mostrano chiaramente due strategie: la Panda enfatizza la funzionalità familiare e la convenienza di prezzo, mentre la 600 punta su presenza su strada, comfort e una dotazione più ricca. La decisione tra i due modelli dipenderà quindi da fattori quali spazio interno, esigenze di autoprenotazione e budget disponibile.

La promozione di novembre offre un’occasione imperdibile per chi è disposto a sottoscrivere il finanziamento, ma è fondamentale valutare il costo totale e la possibilità di dover pagare la maxi rata finale. Per chi preferisce una spesa immediata e trasparente, il pagamento unico resta la scelta più economica, mentre la Fiat 600 rappresenta un’alternativa più premium per chi desidera un’automobile dalla linea più moderna e dalle presta più ampie.