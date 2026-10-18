Il BYD ATTO 8 combina potenza da supercar, tecnologia di ricarica in 9 minuti e interni di lusso, ma arriverà in Europa solo nel 2027.

Al Salone di Parigi la casa cinese BYD ha svelato il suo nuovo gioiello: l’ATTO 8, un SUV elettrico a sette posti che punta direttamente al segmento premium europeo.

Potenza da supercar e ricarica ultra-veloce

Il cuore dell’ATTO 8 è la Blade Battery di seconda generazione da 115 kWh, abbinata alla tecnologia FLASH Charging. BYD afferma che, collegandosi a una colonnina ultra-fast da 350 kW, la batteria passa dal 10 % al 97 % di carica in appena nove minuti. Due versioni sono disponibili: la Design a trazione posteriore, con un motore da 340 kW (462 CV) e autonomia WLTP di 653 km; e la Excellence a trazione integrale, che combina due motori per raggiungere 570 kW (775 CV) e 775 Nm di coppia, consentendo lo 0-100 km/h in 4,6 secondi. L’autonomia nella configurazione AWD è di 602 km, leggermente inferiore a causa del peso aggiuntivo.

Spazio interno, comfort di lusso e dotazioni high-tech

Con i suoi 5,04 m di lunghezza, 1,99 m di larghezza e passo generoso, l’ATTO 8 ospita tre file di sedili in pelle. Le prime due file offrentono riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio, mentre il climatizzatore tri-zona è controllabile anche dai passeggeri posteriori tramite un display dedicato. Tra le novità di bordo spicca il head-up display da 26 pollici il quadro strumenti da 10,25 pollici e il touchscreen centrale da 15,6 pollici con Google Built-in. L’audio DiSound a 21 altoparlanti completa l’esperienza. Il vano frigorifero anteriore mantiene temperature da –6 °C a +50 °C, ideale per cibi e bevande durante i lunghi viaggi.

Capacità di carico e flessibilità

Quando tutti i sette posti sono occupati, il bagagliaio posteriore scende a 270 litri, poco più di una city-car. Abbattendo la terza fila, la capacità sale a 1 960 litri, a cui si aggiunge un frunk da 136 litri. La soluzione è pratica, ma evidenzia come l’ampio abitacolo imponga un compromesso sul volume di carico utile.

Dimensioni, peso e calendario di commercializzazione

Grazie alla costruzione Cell-to-Body e a una carrozzeria aerodinamica con spoiler integrato, l’ATTO 8 pesa oltre 2,5 tonnellate a vuoto. Questo valore elevato influisce sulla dinamica di guida e sull’usura degli pneumatici, soprattutto in ambienti urbani. Nonostante le prestazioni promettenti, BYD ha annunciato che le prime consegne in Europa avverranno solo nella prima metà del 2027, lasciando spazio ai concorrenti tradizionali per affinare le proprie offerte elettriche.

Tuttavia, le dimensioni ingombranti, il peso elevato e la data di disponibilità posticipata rappresentano ostacoli che i potenziali acquirenti europei dovranno valutare con attenzione.