BYD Dolphin G DM-i: caratteristiche, prezzi e offerte per l’Italia

La BYD Dolphin G DM-i debutta in Italia con un'offerta che unisce tecnologia avanzata e prezzi competitivi. Scopri le varianti, le opzioni di personalizzazione e le soluzioni finanziarie disponibili.

Il panorama automobilistico italiano si arricchisce di una nuova proposta elettrica: la BYD Dolphin G DM-i fa il suo ingresso ufficiale con un’offerta che punta a coniugare innovazione tecnologica e accessibilità economica. I concessionari hanno iniziato a raccogliere ordini a partire da giugno, garantendo consegne immediate.

Questa vettura si posiziona come una delle opzioni più interessanti del segmento, grazie a un pacchetto completo di garanzie e a soluzioni d’acquisto flessibili. La Dolphin G DM-i è disponibile in quattro varianti di allestimento, ognuna con un proprio listino prezzi e un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione.

Le varianti e i prezzi della BYD Dolphin G DM-i

La gamma della Dolphin G DM-i comprende quattro allestimenti: ActiveBoostComfort e sport. I prezzi partono da 24.790 € per la versione base, con un’offerta promozionale di lancio a 23.640 €. La variante top di gamma, Sport è disponibile a 30.790 €.

Dal punto di vista estetico, la vettura è configurabile in quattro colorazioni metallizzate: Skiing WhiteTime GreyObsidian Black e Ocean Blue. È disponibile anche una vernice perlata, Orange Sunset e una tinta pastello, Oxford White riservata al canale flotte. Gli interni offrono rivestimenti in nero o grigio per i modelli ActiveBoost e Comfort mentre la variante Sport propone accostamenti bicolore nero/arancione o nero/blu.

Le soluzioni finanziarie per privati e aziende

Per i clienti privati, BYD ha strutturato due formule finanziarie dedicate all’allestimento Active valide fino al 31 luglio 2026. La prima opzione è il Leasing a Privati che richiede un anticipo di 7.300 € e prevede 35 rate mensili da 109 € ciascuna, con un TAN del 7,20% e un TAEG del 9,70%.

La seconda opzione è un finanziamento in partnership con Santander Consumer Bank basato sul prezzo promozionale di 23.640 €. Questo piano prevede un anticipo di 8.590 € 35 rate mensili da 109 € ciascuna e una maxi rata finale di 14.874 € con un TAN fisso al 5,99% e un TAEG al 7,59%.

Per la clientela business, è disponibile una formula di noleggio a lungo termine della durata di 48 mesi. Questa opzione prevede un anticipo iniziale di 4.200 € e un canone fisso mensile di 299 € entrambi al netto dell’IVA.

Garanzie e specifiche tecniche

BYD offre un programma di garanzie estese standard per tutelare l’investimento e il valore residuo del mezzo. La garanzia totale sul veicolo ha una validità di 6 anni, mentre la garanzia sulla batteria di trazione copre 8 anni o fino al raggiungimento di 250.000 chilometri di percorrenza. Inoltre, la casa madre garantisce un livello minimo di capacità residua della batteria di almeno il 70% per l’intero arco temporale coperto.

Le specifiche tecniche della Dolphin G DM-i evidenziano un’efficienza nei consumi di 2,6 L/100km per la versione Active e di 1,4 L/100km per le versioni superiori. L’autonomia complessiva, grazie al sistema di propulsione Super DM-i raggiunge fino a 1.040 km combinando la carica elettrica e il serbatoio di carburante. Il bagagliaio offre un volume utile di 425 litri posizionando la vettura tra i top della propria categoria.

L’infotainment di bordo integra un display multimediale touchscreen da 12,8 pollici dotato di ecosistema Google nativo, che permette l’accesso a Google Maps e Google Assistant.