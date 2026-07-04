Berlingo 30 anni: la storia di un’icona Citroën

Dal 1996 ad oggi, il Citroën Berlingo ha conquistato il mondo con la sua versatilità. Scopri come questo veicolo ha rivoluzionato il mercato e festeggia con la serie speciale '30 Anni'.

Nel luglio del 1996, Citroën presentò al mondo un veicolo che avrebbe ridefinito il concetto di utilitaria multifunzionale il Berlingo. Oggi, dopo trent’anni di successo questo modello ha superato i 4,2 milioni di esemplari venduti in quasi 90 Paesi diventando un simbolo di praticità e versatilità.

Il Berlingo ha saputo evolversi nel tempo, mantenendo intatti i suoi punti di forza: modularitàcomfort e capacità di adattamento alle esigenze più diverse. Dalla sua nascita, ha accompagnato professionisti, famiglie e appassionati di attività all’aria aperta, diventando un vero e proprio compagno di viaggio.

L’evoluzione del Berlingo: tre generazioni di successo

Il Berlingo ha attraversato tre generazioni, ognuna delle quali ha portato innovazioni significative. La prima versione commerciale del 1996 si distingueva per la sua carrozzeria monovolume e per un abitacolo avanzato offrendo un comfort simile a quello di un’automobile tradizionale. Nel 1997, con l’arrivo del Berlingo Multispace Citroën diede vita a un nuovo segmento: le leisure activity vehicle vetture multifunzione dedicate alla vita attiva.

Nel corso degli anni, il Berlingo ha continuato a evolversi, introducendo nuove tecnologie e miglioramenti nel comfort e nella praticità. La seconda generazione, lanciata nel 2008, ha portato una maggiore modularità e innovazioni significative. La terza generazione, presentata e aggiornata nel 2026, ha ulteriormente rafforzato la posizione del Berlingo come riferimento nel segmento dei veicoli multifunzionali.

La serie speciale ‘30 Anni’: un tributo a un’icona

Per celebrare i 30 anni di successo Citroën ha lanciato la serie speciale Berlingo ‘30 Anni’ basata sull’allestimento Plus. Disponibile nella taglia M, questa edizione speciale si distingue per il badge dedicato e una dotazione arricchita che include uno schermo da 10 pollicisedili Citroën Advanced Comfort una telecamera posteriore Top Rear Vision e cerchi in lega da 16 pollici.

La serie speciale ‘30 Anni’ sarà disponibile con due motorizzazioni: un Diesel da 100 CV e una versione elettrica da 136 CV con una batteria da 50 kWh. Questa edizione è un vero e proprio tributo a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno scelto il Berlingo come compagno di viaggio e di lavoro.

La saga del Berlingo: una storia di innovazione

La storia del Berlingo è strettamente legata a quella di Citroën. Il modello ha ereditato la praticità e la versatilità di icone come la 2 CV Furgonetta e la C15 continuando una tradizione di innovazione che risale agli anni ’50. Nel corso degli anni, il Berlingo ha saputo adattarsi ai cambiamenti sociali, offrendo sempre soluzioni pratiche e confortevoli per le esigenze più diverse.

Oggi, il Berlingo continua a essere un riferimento nel segmento dei furgoni compatti offrendo un design innovativo tecnologie avanzate per la sicurezza e il comfort e una capacità di carico fino a 4,4 m³. La gamma di motorizzazioni include opzioni elettrichebenzina e Diesel garantendo una soluzione per ogni esigenza.

Con la serie speciale ‘30 Anni’, Citroën celebra non solo un modello di successo, ma anche una filosofia di mobilità che ha saputo adattarsi ai tempi, mantenendo sempre al centro le esigenze delle persone.