BYD Super Ibrida DM-i: fino a 11.600 euro di vantaggi con la nuova campagna

BYD introduce in Italia la campagna «Decreto BYD» con promozioni fino a 11.600 euro per l'acquisto di vetture ibride plug-in, affrontando il caro carburante e la complessità degli incentivi.

In un contesto di costo del carburante in continua ascesa e di incentivi non uniformi tra i Paesi europei, BYD ha deciso di prendere in mano la situazione con una mossa audace. Il marchio cinese ha lanciato in Italia la campagna «Decreto BYD», dedicata alla gamma Super Ibrida DM-i con vantaggi commerciali che a settembre 2026 raggiungono fino a 11.600 euro per chi sostituisce la propria vettura.

Il messaggio è chiaro: «Il futuro della mobilità non aspetta i decreti. BYD nemmeno.» Con questa iniziativa, BYD non solo risponde alle esigenze immediate degli automobilisti, ma punta anche a educare i cittadini verso una mobilità più sostenibile, rendendo accessibile il passaggio a una nuova generazione di vetture ibride plug-in.

La tecnologia Super Ibrida DM-i: efficienza e autonomia

Al cuore della campagna c’è la gamma BYD Super Ibrida DM-i che combina motore elettrico e termico attraverso la tecnologia proprietaria DM-i. A seconda del modello e della configurazione, questa tecnologia offre un’autonomia complessiva di oltre 1.300 km e consumi fino a 71 km/l.

Questa soluzione tecnologica è stata pensata per rispondere alle esigenze della mobilità quotidiana offrendo un equilibrio perfetto tra prestazioni e sostenibilità. La campagna «Decreto BYD» si inserisce in un contesto di rinnovo del parco circolante uno dei più anziani d’Europa, offrendo ai clienti una leva concreta per anticipare il cambiamento.

La comunicazione: uno spot in stile breaking news

La campagna «Decreto BYD» sarà supportata da una comunicazione multicanale, con un piano che coinvolge la televisione e gli altri principali mezzi di comunicazione. Lo spot televisivo, in particolare, utilizza un linguaggio innovativo: si apre come un’edizione straordinaria di un telegiornale, «BYD Breaking News Live», dedicata al caro carburante e alla complessità del sistema degli incentivi auto in Europa.

Dopo aver richiamato le iniziative adottate in mercati come Spagna, Germania e Francia, il racconto si concentra sull’Italia. È in questo momento che entra in scena la BYD Dolphin G DM-i con il messaggio «Ok, ci pensiamo noi». La chiusura dello spot è affidata al claim «Gamma BYD Super Ibrida DM-i. È l’ora dell’autonomia».

Domande frequenti sulla campagna «Decreto BYD»

Cos’è la campagna «Decreto BYD»? È la nuova campagna pubblicitaria multicanale lanciata da BYD in Italia a settembre 2026, dedicata alla gamma Super Ibrida DM-i e costruita sui temi del caro carburante e degli incentivi alla mobilità.

Quali incentivi offre BYD con questa campagna? La promozione commerciale collegata alla campagna prevede vantaggi fino a 11.600 euro per chi sostituisce la propria vettura con un modello della gamma BYD Super Ibrida DM-i.

Che autonomia ha la gamma BYD Super Ibrida DM-i? A seconda del modello e della configurazione, la gamma dichiara oltre 1.300 km di autonomia complessiva e consumi fino a 71 km/l, grazie alla tecnologia ibrida plug-in DM-i.

Che modello BYD compare nello spot «Decreto BYD»? Lo spot vede protagonista la BYD Dolphin G DM-i, la cui comparsa segna il momento chiave della narrazione con il messaggio «Ok, ci pensiamo noi».

Su quali canali sarà diffusa la campagna «Decreto BYD»? La campagna prevede una pianificazione multicanale che parte dalla televisione, con uno spot in stile «breaking news», per poi estendersi agli altri principali mezzi di comunicazione.