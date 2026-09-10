Volkswagen ID.Polo 2026: prova su strada e caratteristiche della nuova elettrica

La Volkswagen ID.Polo 2026 è un esempio lampante di come l’industria automobilistica europea stia cercando di competere con l’avanzata delle auto elettriche cinesi. Questo modello punta su una dinamica di guida equilibrata, un prezzo competitivo e una qualità percepita soddisfacente, affrontando le sfide del mercato elettrico, soprattutto in Italia, dove persistono preoccupazioni legate all’ansia da ricarica e all’autonomia.

La prova su strada intorno a Vienna ha evidenziato come la ID.Polo abbia intrapreso la strada dell’equilibrio e della maturità, offrendo un’esperienza di guida piacevole e versatile. Scopriamo insieme i dettagli di questo nuovo modello.

Design e dimensioni della Volkswagen ID.Polo 2026

Il design della ID.Polo 2026 è caratterizzato da forme compatte e familiari, che richiamano gli stilemi della primissima Polo. Il frontale presenta fari a LED uniti da un’unica fascia luminosa, il nuovo logo e un cofano piatto dai volumi ben calibrati. La fiancata è pulita, con un montante lineare, mentre dietro spiccano proiettori dalla soluzione unica e un lunotto piccolino.

La piattaforma MEB+ adotta la batteria cell-to-pack incastonata nella struttura a beneficio della rigidità torsionale. La ricarica accetta 11 kW in alternata e da 90 fino a 105 kW in continua. Le dimensioni della vettura sono di 4,05 metri di lunghezza, 1,53 metri di altezza e 1,81 metri di larghezza, con un passo di 2,59 metri.

Interni e comfort

L’abitacolo della ID.Polo 2026 offre un bagagliaio da 441 litri, un ottimo risultato per una vettura di queste dimensioni. Le portiere posteriori, con maniglia a scomparsa, aprono con un angolo ampio e permettono un accesso agevole. Lo spazio è molto buono anche per cinque passeggeri, con un pavimento poco rialzato e un angolo di seduta non pronunciato.

I rivestimenti in tessuto sono di buona qualità, le plastiche un po’ rigide ma con pochi scricchiolii. L’infotainment è evoluto e include una simpatica modalità ‘retro’ che riproduce la strumentazione della Golf prima serie. La gestione degli ADAS è immediata grazie alle scorciatoie, mentre per i driving mode sarebbe preferibile un tasto fisico dedicato.

Prestazioni e guida

La guida della ID.Polo 2026 è stata apprezzata per la sua linearità e naturalezza. Il motore, posizionato in avanti, cambia la distribuzione delle masse, offrendo una guida semplice e immediata. La vettura è piacevole sia in città che fuori porta, con un diametro di sterzata di meno di 11 metri che facilita le manovre urbane.

La versione in prova è la 155 kW (211 CV) con 290 Nm e batteria da 52 kWh netti in allestimento Style. L’erogazione è sempre progressiva e lineare, presente ma mai in grado di mettere in difficoltà. La rigenerazione è gestita in modo progressivo, offrendo serenità a 360 gradi. I consumi registrati sono stati di 14,2 kWh/100 km con il 61% di batteria residua.

Il listino parte da 26.100 euro per la base con 37 kWh e potenza inferiore da 88 kW. La scelta ideale per l’Italia è la via di mezzo, 37 kWh e 99 kW, intorno ai 26-27 mila euro. Con la 52 kWh da 155 kW della prova, il prezzo sale a oltre 35-36 mila euro, fino a sfiorare i 38 mila euro.

La Volkswagen ID.Polo 2026 rappresenta un ottimo esempio di come l’Europa possa competere con l’avanzata delle auto cinesi, offrendo un equilibrio tra prestazioni, comfort e prezzo. La scelta intelligente in relazione all’uso fa la differenza, e la ID.Polo è un modello che sa rispondere alle esigenze del mercato.