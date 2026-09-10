Cina: le auto elettriche conquistano il mercato, le termiche perdono terreno

Il mercato automobilistico cinese sta vivendo una trasformazione epocale con le auto elettriche che superano le termiche in vendite e quota di mercato

Il panorama automobilistico cinese sta subendo una trasformazione radicale, con le auto elettriche che stanno rapidamente prendendo il sopravvento sulle vetture a motore termico. I dati più recenti rivelano un cambiamento epocale nel comportamento degli acquirenti, con conseguenze significative per l’industria e il mercato globale.

Secondo le ultime statistiche, le vendite di auto elettriche in Cina stanno crescendo a un ritmo senza precedenti, mentre quelle delle vetture tradizionali a benzina stanno registrando un calo drastico. Questo spostamento verso la mobilità elettrica non solo riflette le preferenze dei consumatori, ma anche le politiche governative e gli investimenti nelle tecnologie verdi.

Le auto elettriche dominano il mercato

Ad agosto, le vendite di auto elettriche in Cina hanno raggiunto nuovi record, con 1,005 milioni di unità vendute, pari al 65,2% del mercato totale. Questo rappresenta un aumento significativo rispetto all’anno precedente, quando le vendite di auto a motore termico erano ancora predominanti. Le vetture a benzina, infatti, hanno registrato un calo del 40% su base annua, con solo 536.000 unità vendute, contro le 894.000 dello stesso periodo dell’anno precedente.

La quota di mercato delle auto elettriche è salita al 65,2%, mentre quella delle vetture termiche è scesa al 34,8%. Questo cambiamento è ancora più evidente se si considera il periodo gennaio-agosto, durante il quale le vendite di auto elettriche hanno raggiunto i 6,7 milioni di unità, contro i 5 milioni delle vetture tradizionali.

Le BEV in crescita, le PHEV in calo

All’interno del segmento delle auto elettrificate, le BEV (Battery Electric Vehicles) stanno mostrando una crescita costante, con un aumento del 1,7% su base annua e del 7,9% rispetto a luglio. Al contrario, le ibride plug-in (PHEV) stanno registrando un calo per l’ottavo mese consecutivo, indicando una preferenza sempre più marcata per le auto completamente elettriche.

Le esportazioni di auto elettrificate sono salite del 154,7% su base annua, dimostrando che la domanda di queste vetture non è limitata al mercato interno. Questo trend positivo è sostenuto anche dagli incentivi governativi, che stanno gradualmente diminuendo ma continuano a favorire l’acquisto di veicoli a emissioni zero.

La classifica delle auto più vendute

La classifica delle auto più vendute in Cina ad agosto riflette chiaramente questa tendenza. Nove delle prime dieci auto più vendute sono completamente elettriche, con l’unica eccezione rappresentata dalla Fang Cheng Bao Ti7 di BYD, disponibile anche in versione BEV. In cima alla classifica si trova la Geely EX2 seguita dalla Leapmotor A10 e dalla Tesla Model Y.

Tesla è stato l’unico costruttore con due modelli nella top 10, con la Model 3 al sesto posto. La prima auto esclusivamente termica, la Toyota Corolla si è posizionata al 13° posto con 14.675 unità vendute. Questo rappresenta la seconda volta quest’anno che le vetture a benzina sono rimaste fuori dalle prime dieci posizioni di una classifica mensile.

La varietà del mercato elettrico cinese è evidente, con modelli di diversi produttori che si contendono le prime posizioni. Questo indica una concorrenza sana e una crescente offerta di veicoli elettrici di alta qualità.

Il confronto con l’Europa

Questi numeri rappresentano un indicatore importante per il mercato europeo, che sta affrontando una transizione simile verso la mobilità elettrica. Tuttavia, la situazione in Cina non è automaticamente replicabile in Europa, dove le condizioni di mercato e le preferenze dei consumatori sono diverse.

La domanda chiave è quanto velocemente il mercato continentale potrà cambiare quando le auto elettriche diventeranno competitive non solo sul piano ambientale, ma anche su prezzo, prodotto e costi di utilizzo. La Cina sta mostrando che la transizione è possibile, ma ogni mercato dovrà trovare la propria strada verso la mobilità sostenibile.

Le auto elettriche stanno dominando le vendite e la classifica dei modelli più venduti, mentre le vetture a motore termico stanno perdendo terreno. Questo cambiamento epocale pone nuove sfide e opportunità per l’industria automobilistica globale.