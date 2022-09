Volkswagen a marzo aveva portato ufficialmente al debutto l’ID Buzz e la sua versione Cargo. Dopo aver condiviso alcune foto e informazioni alla fine di febbraio, la casa automobilistica tedesca aveva finalmente svelato quello che è considerato l’erede elettrico del Bulli.

un modello molto atteso di cui si è parlato diverse volte in passato. Volkswagen ID Buzz sarà disponibile in preordine a fine estate con la pubblicazione del listino prezzi per poi debuttare in concessionaria con la fase di consegna prevista per fine anno. Prima della data del suo debutto, elenchiamo i dettagli.

Volkswagen ID Buzz: caratteristiche e dettagli dell’erede del Bulli

Il Nuovo Volkswagen ID. Buzz misura 4.7mt di lunghezza x 1.9 mt di larghezza x 1.9 mt altezza.

Il multivan poggia sulla ben nota piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen già utilizzata per diversi modelli come la ID.3 e la ID.4. Del design non c’è molto da dire, abbiamo avuto modo di vedere il nuovo ID. Buzz diverse volte anche se ancora con alcuni dettagli nascosti. Il costruttore tedesco racconta del grande lavoro che è stato svolto per ottimizzare l’aerodinamica. Grazie a questo lavoro è stato possibile ridurre i consumi e migliorare l’autonomia.

Il nuovo multivan dispone di gruppi ottici a LED, con fari a LED Matrix IQ.Light nella versione top di gamma. Anche la stretta fascia trasversale fra i fari è realizzata con una striscia di LED. Al centro di questa fascia in omaggio al Bulli troviamo il logo Volkswagen. Nella parte posteriore, troviamo gruppi ottici a sviluppo orizzontale uniti tra loro da un listello luminoso continuo.

L’ID. Buzz è proposto in undici varianti cromatiche diverse: una vernice a tinta unita Candy White.

Cinque metallizzate: Mono Silver, Lemon Yellow, Starlight Blue, Energetic Orange e Bay Leaf Green. Una perlata: Deep Black e quattro verniciature bicolore. La versione ID Buzz è dotata di serie di due porte scorrevoli laterali. Invece, il modello ID. Buzz Cargo dispone di un portellone dall’ampia apertura e di una porta scorrevole sul lato passeggero. Inoltre come optional è possibile dotare la versione Cargo di una seconda porta scorrevole. I cerchi possono essere da 19, 20 e 21 pollici.

Volkswagen ID Buzz: caratteristiche motore

Entrambe le varianti dell’ID Buzz saranno proposte con un powertrain dotato di un singolo motore da 150 kW che genera una potenza di 204 CV con 310 Nm di coppia. Ad alimentare il propulsore una batteria da 82 kWh che in corrente continua può essere ricaricata fino ad una potenza massima di 170 kW. In questo modo, la carica della batteria viene portata dal 5 all’80% in circa 30 minuti. La velocità massima è limitata elettronicamente a 145 km/h. L’autonomia non è stata ancora comunicata. La data di lancio è fissata per il mercato americano nel 2024.

leggi anche: