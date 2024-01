Volkswagen T2: storia, prezzo e scheda tecnica

Parlare semplicemente di un modello automobilistico sarebbe alquanto riduttivo, il T2 Volkswagen è un vero e proprio pezzo di storia. Nell’immaginario collettivo è il furgoncino per eccellenza, il simbolo di una libertà cercata, voluta e conquistata. È il mezzo con cui spostarsi e andare in vacanza in piena libertà. Scopriamo la storia, il prezzo e la scheda tecnica del Volkswagen T2.

Volkswagen T2: storia e cultura

Il suo nome di fabbrica è T2 ma i nomi con cui è universalmente conosciuto sono Bulli o Kombi. La sua iconicità lo ha reso, poi, protagonista in numerosi film molto famosi. È diventato, infatti, mezzo d’assalto, mini camper da vacanza, casa parcheggiata accanto al marciapiedi o, quello per cui è più famoso, furgoncino degli hippies. Diventa, così, icona del movimento Flower Power.

La prima versione del T2 vede la luce nel 1957, la sede di produzione europea, dove resterà in produzione fino al 1979. Da quell’anno, poi, Volkswagen decide di spostarsi in Sudamerica, esattamente in Brasile. La fortuna storica di questo mezzo, anche negli anni dopo i figli dei fiori e Woodstock, è dettata dalla semplicità meccanica. Si trattava, infatti, di un mezzo da lavoro affidabile che poteva essere riparato in maniera semplice e molto economica.

In ambito musicale è stata una della ‘Car Band‘ più gettonate di sempre, che ha portato numerosi musicisti in tournèe.

Durata di produzione

La produzione del primo modello avviene negli stabilimenti tedeschi della Volkswagen nel 1957. Qui, sin da subito ottiene un enorme successo grazie al mix di linea, semplicità e costi contenuti. Fino alla fine degli anni ’70 viene prodotto in Europa e poi in Brasile. Infine, la produzione termina il 31 dicembre del 2014 con il modello denominato The Last Edition, dotato di motore 1.4 benzina.

Prezzo e scheda tecnica del Volkswagen T2

Quale erede del T1, il T2 aveva conosciuto grandi progressi. Il parabrezza non era più suddiviso al centro ma costituito da un’unica lastra incurvata di vetro. I finestrini laterali avevano dimensioni maggiori. Inoltre il cruscotto era dotato di un vano portaoggetti, una porta scorrevole e tecnica a 12 volt di serie. Poteva essere prodotto come furgone (Transporter T2) con tetto rialzato, come combi, cassonato, a cabina doppia, bus e bus L. Ma anche per la polizia, vigili del fuoco e servizio di pronto intervento sanitario. I motori a benzina e diesel raffreddati ad aria e ad acqua erano collocati nella parte posteriore del veicolo. Infine, durante il periodo di produzione fino al 1979 è stato inserito il G-kat e mutamenti con altre forme del tetto e dei segnalatori di direzione.

Dopo aver visto la storia e la scheda tecnica del Volkswagen T2, è giunta l’ora di scoprire il prezzo che parte da 30.000 euro e può raggiungere anche i 50.000.

