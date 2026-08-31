Caro benzina e diesel: scenari e soluzioni per il dopo 5 settembre

Con i prezzi della benzina e del diesel che continuano a salire, il governo sta valutando diverse opzioni per mitigare l'impatto sul portafoglio delle famiglie e delle imprese.

Il caro carburante continua a pesare sulle tasche degli italiani. Con i prezzi della benzina e del diesel che superano i 2 euro al litro, il governo è alla ricerca di soluzioni per alleviare il peso dei costi energetici. La riduzione temporanea delle accise sul gasolio, in vigore fino al 5 settembre 2026, sta per scadere, lasciando spazio a nuove strategie.

La situazione attuale è il risultato di una complessa combinazione di fattori geopolitici ed economici. Le tensioni in Medio Oriente, il conflitto Russia-Ucraina e i colli di bottiglia nelle rotte marittime hanno mantenuto elevati i premi di rischio sui contratti energetici internazionali. Il Brent si attesta tra 88,10 e 90,61 dollari al barile, mentre il WTI oscilla tra 83,40 e 85,70 dollari.

Le possibili misure del governo

Il governo sta valutando diverse opzioni per affrontare il caro carburante. Tra queste, la proroga della riduzione delle accise sul gasolio, già in vigore dal 27 agosto al 5 settembre, che ha ridotto l’accisa da 672,90 a 532,90 euro per mille litri. Questo intervento ha comportato un costo di 105,6 milioni di euro per il 2026, con un risparmio di circa 17 centesimi al litro alla pompa.

Un’altra opzione è l’utilizzo delle accise mobili che permettono di ridurre temporaneamente l’accisa sul gasolio quando l’aumento internazionale del petrolio produce maggiori entrate IVA. Questo meccanismo è stato già sperimentato il 25 e 26 agosto, ma la sua efficacia dipende dalla disponibilità di extragettito.

Aiuti mirati e sostegni selettivi

Il governo sta anche considerando l’introduzione di aiuti mirati alle famiglie e alle imprese maggiormente colpite dal caro carburante. Tra le ipotesi circolate c’è un possibile bonus carburante collegato al reddito o riconosciuto attraverso strumenti già esistenti. Questo approccio permetterebbe di concentrare le risorse sui nuclei familiari e sulle attività produttive più in difficoltà, evitando di finanziare uno sconto uguale per tutti.

Un’altra variante è la concentrazione degli interventi sui settori professionali maggiormente esposti al diesel, come l’autotrasporto. Il legislatore ha già previsto un credito d’imposta per alcune imprese di trasporto, parametrato alla maggiore spesa per carburante rispetto ai livelli precedenti. Questo approccio mira a proteggere il trasporto delle merci e a limitare un effetto inflattivo indiretto lungo la filiera.

La dipendenza energetica dell’Italia

L’Italia, fortemente dipendente dall’importazione di fonti fossili, è particolarmente vulnerabile alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio. Ogni aumento del barile si traduce rapidamente in un aggravio insostenibile per le famiglie e le imprese di logistica. La situazione attuale dimostra come la dipendenza dai derivati del petrolio rimanga il vero tallone d’Achille del sistema economico italiano.

Per affrontare questa sfida, è necessario un ripensamento profondo delle politiche industriali e della mobilità a lungo termine. L’obiettivo è disaccoppiare i costi di trasporto dalla volatilità dei mercati, promuovendo soluzioni più sostenibili e meno dipendenti dai combustibili fossili.

Il 5 settembre 2026 rappresenta una data cruciale per il futuro del caro carburante in Italia. Le scelte del governo in questo periodo saranno decisive per mitigare l’impatto dei prezzi elevati e garantire un futuro più stabile per le famiglie e le imprese.