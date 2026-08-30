Incidente mortale a Perugia: auto si ribalta e si schianta contro un muro

Nella notte, un grave incidente stradale a Perugia ha causato la morte di due giovani. L'auto si è ribaltata e ha colpito un muro. Scopri i dettagli.

Nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2026, un tragico incidente stradale ha sconvolto la città di Perugia. Due giovani di 17 anni hanno perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada Marscuanese, all’altezza di Sant’Enea. L’auto, una Mercedes Classe A di grossa cilindrata, guidata da un 18enne, trasportava altri tre ragazzi tra i 17 e i 18 anni.

L’incidente ha avuto luogo poco dopo le 00:15. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha perso il controllo in una curva, uscendo di strada e ribaltandosi più volte prima di schiantarsi contro un muro di un’abitazione. I due giovani sui sedili posteriori sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, finendo contro il muro di una casa. Le vittime erano residenti a San Martino in Colle.

Le condizioni degli altri passeggeri

Gli altri tre occupanti dell’auto non sono in gravi condizioni. Sono stati trasportati all’ospedale di Perugia, dove uno di loro è in fase di dimissione, mentre gli altri due, un ragazzo e una ragazza, sono tenuti in osservazione.

Le dichiarazioni delle autorità

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha espresso il suo cordoglio: «È una notizia terribile che colpisce profondamente tutta la nostra comunità. Due vite giovanissime spezzate in una notte che lascia dolore e sgomento. In questo momento ogni parola appare insufficiente di fronte a una tragedia così grande. Il pensiero mio e dell’intera Amministrazione comunale va innanzitutto alle famiglie dei due ragazzi, ai loro amici e alle comunità che oggi piangono la loro scomparsa. Sarà mia cura entrare quanto prima in contatto con le famiglie per esprimere personalmente la vicinanza della città di Perugia. Ai giovani rimasti feriti rivolgiamo l’augurio di una pronta ripresa».

Altri incidenti stradali in Italia

Purtroppo, la tragedia di Perugia non è un caso isolato. Nella stessa notte, un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente in moto a Bologna, in viale Togliatti. Il motociclista ha impattato contro un marciapiede e un palo della luce, riportando ferite fatali. Un poliziotto ha tentato di rianimarlo fino all’arrivo dei soccorsi, ma il giovane è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.

Un altro tragico incidente è avvenuto sull’autostrada A32 in direzione Bardonecchia. Due giovani, di 22 e 23 anni, hanno perso la vita quando la loro Jeep si è schiantata contro il guardrail. Un terzo giovane, anch’egli di 23 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Rivoli. Le cause dell’incidente sono ancora in via di accertamento.

Questi eventi sottolineano l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada.