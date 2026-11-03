Accedi al Certificato di Proprietà digitale del PRA con SPID o CIE, verifica i dati e consulta online in tempo reale: ecco come fare.

Il Certificato di Proprietà dell’auto, oggi in forma prevalentemente digitale, è il documento che attesta chi è l’intestatario del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). È indispensabile per operazioni come passaggi di proprietà, radiazioni e formalità amministrative. Se devi recuperarlo o verificarne i dati, puoi consultare online l’attestazione e il CdP digitale emessi dal PRA, con tempi di risposta immediati.

La consultazione telematica è pensata per chi ha concluso una pratica al PRA e ha ricevuto l’attestazione contenente il link o il QR Code per accedere al documento. L’accesso avviene tramite identità digitale riconosciuta, così da garantire sicurezza e tracciabilità. Di seguito trovi cosa serve, i requisiti temporali per i certificati consultabili e le verifiche da non dimenticare.

Cos’è il CdP digitale del PRA e quando è consultabile online

Il CdP digitale è la versione dematerializzata del tradizionale certificato cartaceo. In pratica, l’attestazione rilasciata a fine pratica dal PRA sostituisce il supporto fisico e offre un accesso telematico ai dati ufficiali di intestazione del veicolo. Questa modalità semplifica le formalità, riduce i rischi di smarrimento e consente una verifica rapida dell’informazione registrata presso il PRA.

È importante sapere che il servizio di consultazione copre i certificati digitali emessi in uno specifico intervallo: sono disponibili online i CdP rilasciati tra il 05/10/2015 e il 30/09/2021. Se il tuo documento rientra in queste date, potrai visualizzarlo immediatamente; altrimenti, potresti dover utilizzare canali alternativi o richiedere informazioni direttamente all’ufficio PRA competente.

Accesso al servizio: identità digitale e documento con link o QR Code

Per visualizzare l’attestazione e il Certificato di Proprietà digitale serve autenticarsi con una delle credenziali abilitate: SPID, CIE, CNS oppure credenziali eIDAS. L’uso dell’identità digitale assicura che solo gli aventi diritto possano controllare i dati del veicolo, nel pieno rispetto delle norme sulla protezione delle informazioni personali.

Oltre all’accesso con identità digitale, è necessario avere sotto mano il documento consegnato al termine della pratica al PRA. Su questa attestazione troverai il link diretto al portale di consultazione e/o un QR Code che ti collega alla pagina corretta: basta inquadrare il codice con lo smartphone o digitare l’indirizzo indicato per raggiungere la schermata di login. Una volta autenticato, la visualizzazione del CdP avviene in tempo reale, senza attese.

Passi rapidi per la consultazione

1) Recupera l’attestazione PRA rilasciata a fine pratica e individua il link o il QR Code riportati. 2) Accedi al portale tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. 3) Segui le istruzioni a schermo per aprire l’attestazione digitale e il Certificato di Proprietà associato. L’intera procedura è progettata per essere rapida e guidata, riducendo al minimo gli errori di digitazione o i passaggi ridondanti.

Periodo coperto dal servizio

Ricorda che la consultazione online è disponibile esclusivamente per i CdP digitali emessi dal 05/10/2015 al 30/09/2021. Se il tuo certificato ricade al di fuori di queste date, contatta l’ufficio PRA territoriale per verificare le opzioni disponibili, come eventuali visure o copie conformi previste dalla normativa vigente.

Verifiche da fare sul CdP: dati veicolo e intestatario

Una volta aperto il CdP digitale, è buona pratica controllare attentamente le informazioni principali. Verifica che numero di targa e numero di telaio (VIN) coincidano con quelli riportati sulla carta di circolazione del veicolo e su eventuali documenti d’officina. Accerta inoltre che i dati anagrafici dell’intestatario (nome, cognome o denominazione, codice fiscale/partita IVA) siano corretti e aggiornati, specialmente se hai da poco concluso un passaggio di proprietà o un’annotazione.

Controlla anche la presenza di eventuali annotazioni registrate al PRA, come vincoli o gravami che possono incidere sulle formalità future. Un esame scrupoloso del Certificato di Proprietà ti evita sorprese quando richiederai nuove pratiche amministrative, ad esempio una radiazione, l’export o una variazione dei dati dell’intestatario. In caso di discrepanze, conviene rivolgersi tempestivamente all’ufficio PRA di competenza per chiarimenti e aggiornamenti.

Tempi, assistenza e informazioni utili

La consultazione dell’attestazione e del CdP digitale è disponibile in tempo reale una volta effettuato l’accesso con identità digitale. Non sono previsti tempi di attesa: il sistema restituisce subito il documento, così da consentirti di procedere con le tue verifiche o con la documentazione necessaria per altre pratiche connesse.

Per richieste particolari, dubbi sui requisiti o per casi non coperti dal periodo di emissione previsto (05/10/2015 – 30/09/2021), puoi rivolgerti all’ufficio PRA della tua provincia. I recapiti sono disponibili nell’area dedicata alle Sedi ACI sul territorio. Gli operatori possono indicarti i passaggi corretti per ottenere una copia, effettuare una visura o risolvere eventuali incongruenze nei dati registrati. La pagina informativa del servizio risulta aggiornata al 19 settembre 2024, un riferimento utile per conoscere l’ambito temporale e le modalità attualmente previste.

Con SPID, CIE, CNS o eIDAS e l’attestazione PRA dotata di link o QR Code, puoi accedere subito al tuo Certificato di Proprietà digitale e verificare ogni dettaglio essenziale. Tenere allineate le informazioni tra CdP, carta di circolazione e pratiche recenti è il modo migliore per evitare ritardi nelle procedure e gestire con tranquillità la documentazione della tua auto.