Nissan rinnova il patto con Bird e Pulling per la stagione 13 di Formula E, puntando sulla loro esperienza nella nuova generazione GEN4.

Il Nissan Formula E Team ha formalizzato la presenza di due volti familiari per la prossima stagione, denominata Stagione 13 (2026/27). La scelta arriva in concomitanza con il passaggio alla GEN4, la generazione più innovativa del campionato elettrico, che prevede un powertrain più potente e un telaio completamente rinnovato. L’obiettivo della casa giapponese è garantire continuità tecnica, sfruttando la conoscenza approfondita del simulatore interno e dell’elettrificazione sviluppata negli ultimi anni. In questo contesto, Sam Bird e Abbi Pulling rappresentano risorse chiave, affiancando i titolari Oliver Rowland e Zane Maloney nei test pre-stagionali che avranno luogo a Jarama, in Spagna.

Sam Bird confermato come pilota di riserva e sviluppo per la GEN4

Sam Bird, inserito da novembre 2025 nella rosa del Nissan, è una delle figure più longeve nella storia della Formula E. Ha partecipato alla gara inaugurale del campionato nel 2014 e, nel corso di tre generazioni di monoposto elettrici, ha collezionato 12 vittorie e 27 podi. La sua capacità di adattamento a diversi layout di powertrain lo rende un elemento indispensabile per la fase di sviluppo della nuova GEN4. Durante l’ultima stagione, Bird ha guidato numerosi test sul simulatore interno, contribuendo a definire le mappe di erogazione di energia e le strategie di gestione termica.

Nel ruolo di pilota di riserva, Bird è chiamato a intervenire sia durante le prove libere che in caso di sostituzioni in gara. La sua esperienza “senza filtri” consente di tradurre rapidamente le osservazioni in pista in aggiustamenti software, accorciando i cicli di messa a punto. Per la prossima settimana di prove a Jarama (16-20 novembre), Bird supporterà i titolari nella calibrazione del nuovo chassis, garantendo che la squadra parta dalla pole position nella corsa verso il campionato 2026/27.

Abbi Pulling assume il ruolo di pilota esordiente e responsabile del simulatore

Abbi Pulling, vincitrice del campionato F1 Academy 2024, è entrata nel Nissan nel giugno 2025 come pilota esordiente e addetta al simulatore. Parallelamente, gareggia nella categoria GB3 2026, dove ha conquistato la sua prima vittoria a Spa-Francorchamps, affermandosi come una delle giovani promesse più promettenti del panorama europeo. L’anno scorso ha partecipato al test femminile di Formula E, alla Rookie Free Practice di Miami e al Rookie Test di Madrid, accumulando ore preziose su pista e su simulatore.

Nel nuovo assetto, Pulling non solo guiderà la macchina in alcune sessioni di prova, ma sarà anche la principale responsabile della raccolta dati dal simulatore interno. Il suo compito è tradurre le sensazioni al volante in parametri tecnici, permettendo agli ingegneri di ottimizzare la strategia di gestione dell’energia per la GEN4. La giovane pilota ha dichiarato di vedere nella sfida della nuova generazione un’opportunità per crescere sia come concorrente che come analista di dati, sottolineando l’importanza della sinergia tra “pilota-simulatore” e squadra di sviluppo.

Test pre-stagionali a Jarama: preparazione al debutto della GEN4

Dal 16 al 20 novembre, il Nissan Formula E Team si riunirà sul circuito di Jarama per una serie intensiva di prove pre-stagionali. L’obiettivo principale è valutare le performance del nuovo powertrain GEN4 in condizioni reali, verificare l’affidabilità del nuovo chassis e affinare le mappe di energy deployment in vista delle prime gare della stagione. Accanto a Bird e Pulling, gli attuali titolari Oliver Rowland e Zane Maloney guideranno le due monoposto, consentendo un confronto diretto tra le diverse configurazioni di set-up.

Un aspetto cruciale di questi test è l’interazione tra i piloti di sviluppo e il team di ingegneria. Grazie alla profonda familiarità di Bird e Pulling con il simulatore Nissan, è possibile trasferire rapidamente le osservazioni in pista su modelli virtuali, riducendo i tempi di iterazione. Il risultato atteso è una strategia di gara più robusta, capace di gestire le nuove sfide imposte dalla GEN4, come la maggiore potenza in uscita e le nuove regole di recupero dell’energia. Con questo approccio integrato, Nissan punta a partire dalla prima gara della stagione con un pacchetto tecnico competitivo e una squadra di piloti ben sincronizzata.