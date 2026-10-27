Eicma 2026 si presenta con numeri da record, anteprime tecniche e un richiamo alle supersportive e alle naked che nel 2006 segnarono l’industria motociclistica.

L’appuntamento di fine anno con le due ruote si ripresenta a Milano con cifre e contenuti che sottolineano la sua dimensione internazionale. L’edizione 2026 si svolgerà presso la Fiera di Rho Milano dal 5 all’8 novembre, proponendo un programma che combina anteprime produttive, mostre storiche e ampie aree esterne per le esibizioni.

Dimensioni espositive e organizzazione: i numeri che contano

La manifestazione del 2026 arriva con una superficie record: dieci padiglioni e oltre 300.000 metri quadrati complessivi, incluso lo spazio all’aperto. Sul piano degli espositori la fiera mette insieme 754 operatori e 2.120 brand provenienti da 52 Paesi, con una significativa componente internazionale che rappresenta il 74% del totale. Questi dati riflettono la strategia di espansione degli ultimi anni, che ha visto un raddoppio dello spazio espositivo dal 2021 in avanti e un flusso rilevante di nuovi ingressi e ritorni, con circa il 30% degli espositori diretto composto da volti nuovi o aziende che riprendono la partecipazione.

Anteprime e aree tematiche: MotoGP, Dakar e mostre storiche

Tra le attrazioni della fiera ci saranno esposizioni dedicate alla memoria sportiva e alla ricerca tecnica. In particolare è prevista una mostra che celebra la storia della MotoGP con oltre trenta moto storiche esposte insieme ai modelli protagonisti della stagione corrente, oltre a un omaggio alla Dakar. L’area esterna è stata pensata per ospitare esibizioni e dimostrazioni dal vivo, mentre le anteprime di prodotto offriranno ai visitatori un quadro delle tendenze tecniche e commerciali per l’anno successivo.

Dal passato al futuro: cosa resta delle moto del 2006

Vent’anni prima, molte delle tendenze tecnologiche che oggi consideriamo comuni avevano in Eicma il loro palcoscenico. Le supersportive erano allora il riferimento per l’innovazione tecnica e alcune soluzioni appena nate cominciavano a cambiare il modo di progettare le moto. Un esempio emblematico è rappresentato dalla supersportiva che introdusse il Suzuki Drive Mode Selector, un sistema che permetteva di selezionare diverse mappe di erogazione: un primo passo verso la gestione elettronica della potenza che oggi è standard sulle sportive moderne. Quell’edizione mise anche in luce l’ascesa delle naked di grossa cilindrata, allora in una vera e propria stagione d’oro.

Il valore storico delle icone

Rivisitare le moto dell’edizione di due decenni fa non è solo un esercizio nostalgico: significa capire come le innovazioni presentate in fiera abbiano influenzato gamma, ciclistiche ed elettronica di serie. Le scelte tecnologiche di quegli anni hanno definito percorsi di sviluppo che ancora oggi influenzano le motociclette stradali e sportive, dalla gestione motore agli interventi sulla sicurezza attiva.

Polini a Eicma 2026: un bilancio di prodotti e prototipi

Tra gli espositori industriali spicca la presenza di aziende specializzate in componentistica che approfittano della vetrina per mostrare ampliamenti di gamma e prototipi. Un esempio è la partecipazione con quasi 200 novità presentate dall’inizio del 2026, che comprendono aggiornamenti per Vespa classiche, gruppi termici per scooter 50, marmitte specifiche e nuovi sviluppi per i variatori dei maxi scooter. L’offerta si rivolge sia al mercato delle configurazioni originali sia all’elaborazione sportiva, con soluzioni destinate a officine e rivenditori.

Mobilità elettrica e motori per e-bike

Tra le linee di sviluppo con maggior impatto vi è l’attenzione alla mobilità sostenibile: accanto ai componenti tradizionali vengono esposti motori elettrici destinati alle e-bike e altre applicazioni urbane. Questi prodotti rappresentano la transizione tecnologica in cui molte aziende del settore investono per affiancare competenza motoristica storica e nuove architetture elettriche.

Per i visitatori la fiera offrirà quindi un mix di memoria tecnica, novità commerciali e opportunità di confronto diretto con i produttori: un equilibrio tra il racconto delle innovazioni passate, come quelle emerse nel 2006, e lo sguardo sulle soluzioni che guideranno la mobilità a breve termine.