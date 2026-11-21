Dieci plug-in hybrid usate o a km 0 con prezzi a partire da circa 14.600 euro, autonomia elettrica fino a 100 km e un confronto per fascia di budget.

Le auto ibride plug-in, indicate con la sigla PHEV, sono una via di mezzo tra l’elettrico e il termico che interessa chi percorre molti chilometri in città ma non vuole rinunciare al motore a benzina nei viaggi lunghi. Nel mercato dell’usato e dei km 0 si trovano modelli che costano meno di quanto valgano da nuovi, e la classifica aggiornata al 2026 raccoglie dieci di queste vetture, divise in base al budget.

Da nuove, le plug-in hybrid hanno spesso listini impegnativi. Tra usato certificato e km 0, però, i prezzi partono da meno di 15.000 euro e arrivano fino a circa 30.000 euro. Le offerte sono quindi organizzate sotto i 20.000, i 25.000 e i 30.000 euro.

Come funzionano le plug-in hybrid e come si ricaricano

Una PHEV abbina un motore a benzina a una o più unità elettriche alimentate da una batteria ricaricabile dall’esterno, tramite presa domestica, wallbox o colonnina pubblica. L’autonomia a zero emissioni è compresa tra 50 e 100 km. Quando la carica finisce, l’auto passa automaticamente al termico.

Rispetto alle mild hybrid e alle full hybrid, la PHEV permette di fare il tragitto casa-lavoro senza consumare carburante, a condizione di ricaricarla con regolarità. Se la batteria si scarica durante un viaggio in autostrada, l’auto continua a funzionare come un normale veicolo ibrido. Chi non ha un box o una wallbox a casa deve valutare se riesce a ricaricare sul posto di lavoro o alle colonnine vicino a casa. Senza ricariche frequenti, i consumi di una PHEV possono risultare più alti di quelli di una full hybrid tradizionale.

La classifica delle dieci plug-in hybrid più economiche

La classifica tiene conto del prezzo d’acquisto, dell’autonomia elettrica WLTP e della versatilità. Nella fascia sotto i 20.000 euro compaiono la Ford Kuga PHEV, SUV di medie dimensioni con 243 CV complessivi e 57 km in elettrico, disponibile in usato a partire da 14.645 euro, e l’Opel Astra Plug-in Hybrid, lunga 4,37 metri, con 180 CV e 58 km in elettrico, proposta in usato da 17.715 euro. La Opel dispone di un bagagliaio da 352 a 1.268 litri.

Sotto i 25.000 euro rientrano la Cupra Formentor e-Hybrid, con autonomia elettrica tra 55 e 59 km e tempi di ricarica di circa 3,5 ore con wallbox e 5 ore da presa domestica, a partire da 20.995 euro tra aziendale e usato. Seguono l’Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4, con 280 CV e 50 km elettrici, usata da 22.765 euro, e la MG EHS PHEV, SUV lungo 4,67 metri con 272 CV e batteria da 21,4 kWh che arriva a 100 km in elettrico, proposta in usato da 24.635 euro.

Nella fascia fino a 30.000 euro si trovano la DR 6.0 PHEV, indicata come nuova a partire da 28.485 euro, con 317 CV e 99 km WLTP, la Toyota C-HR Plug-in Hybrid, con 223 CV e 66 km elettrici, disponibile in usato da 30.420 euro, e la BYD Seal U DM-i, con 218 CV (324 CV sulla versione Design) e 80 km WLTP, proposta a km 0 da 30.735 euro. Chiudono la classifica la Kia Niro PHEV, con 183 CV e 59 km elettrici, e la Mazda MX-30 R-EV, con 170 CV elettrici e fino a 85 km WLTP. Nella Mazda il motore rotativo da 0,83 litri funziona solo da generatore di corrente, con consumi intorno a 1 l/100 km.

Per scegliere, conviene partire dai chilometri percorsi ogni giorno e dalla frequenza con cui è possibile ricaricare, meglio se due o tre volte a settimana. Un’autonomia elettrica di 50 km è sufficiente per il tragitto quotidiano di molti automobilisti, mentre chi percorre più strada ogni giorno può preferire i modelli con 80 km o più. I prezzi indicati sono quelli delle offerte disponibili al momento della classifica e possono cambiare, quindi conviene verificarli prima di acquistare.