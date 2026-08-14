Lando Norris: dall’ammirazione per Rossi al fascino per il rally e l’endurance

Lando Norris, il giovane talento della Formula 1 e campione del mondo in carica con la McLaren non nasconde la sua profonda ammirazione per Valentino Rossi l’icona del Motomondiale. Questo legame, che unisce due campioni di discipline diverse, è un tributo al talento e alla passione che accomunano entrambi gli sportivi.

La storia di Norris con il motorsport inizia sulle due ruote. In un video pubblicato dai canali social della McLaren, il pilota britannico ha raccontato come la sua passione per le moto sia nata ben prima di quella per le auto da corsa. “Come appassionato di sport, la categoria che mi piace guardare più di tutte è la MotoGP“, ha dichiarato Norris, sottolineando come seguisse le gare di motociclismo ancora prima di interessarsi alla Formula 1.

L’ammirazione per Valentino Rossi e il sogno di Le Mans

L’ammirazione di Norris per Rossi va oltre il semplice omaggio estetico. Il pilota della McLaren ha spesso portato i colori del Dottore in pista come tributo al suo idolo. Nel corso degli anni, i due campioni hanno avuto l’occasione di incontrarsi, e Norris non ha mai nascosto uno dei suoi sogni nel cassetto: condividere l’abitacolo con Rossi in una gara di durata, magari proprio alla 24 Ore di Le Mans.

La curiosità per il rally e le altre discipline motoristiche

La curiosità di Norris non si limita alla MotoGP. Il britannico segue con attenzione praticamente ogni disciplina del motorsport. “Mi piace seguire praticamente tutto il motorsport: endurance, GT, Le Mans, IndyCar, Formula E“, ha affermato Norris, mostrando un interesse trasversale per le varie categorie. Tuttavia, è il rally la disciplina che lo affascina di più. “C’è Solberg laggiù che fa il suo lavoro… Mi piace guardare il rally forse più di qualsiasi altra cosa, perché è ancora un mondo nuovo per me“.

Questa passione per il motorsport in tutte le sue forme dimostra come Norris sia un appassionato a 360 gradi, sempre alla ricerca di nuove sfide e stimoli. La sua ammirazione per Rossi e il suo interesse per il rally e l’endurance rivelano un carattere curioso e determinato, pronto a esplorare ogni angolo del mondo delle corse.