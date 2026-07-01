Colonnine elettriche inaccessibili a Carloforte durante il mercato settimanale

In un’ennesima situazione di difficoltà per gli e-driver l’isola di Carloforte si trova al centro di un problema che affligge molte località italiane: le colonnine di ricarica elettrica bloccate durante il mercato settimanale. Questo episodio, segnalato da Giancarlo Gianca Damele su un gruppo Facebook, ha messo in luce l’indifferenza verso chi sceglie la mobilità sostenibile.

Tre colonnine inaccessibili e una quarta nascosta

Come si può vedere nella foto condivisa da Giancarlo Gianca Damele, ben tre colonnine di ricarica sono inaccessibili durante il mercato. La quarta colonnina, situata all’interno di un cortile delle Poste è raggiungibile solo da utilitarie e risulta occupata da un’autovettura privata e due scooter delle Poste. La situazione è stata segnalata come particolarmente critica, soprattutto in un’isola che vive di turismo incluso quello elettrico.

La quinta colonnina, finalmente libera

Grazie alla solidarietà della comunità elettrica, Giancarlo Gianca Damele è riuscito a trovare una quinta colonnina, finalmente libera e utilizzabile. Questo episodio evidenzia il valore aggiunto della comunità degli e-driver, sempre pronta a scambiarsi informazioni e suggerimenti per superare le difficoltà.

Il mercato e le colonnine: un problema ricorrente

Il mercato di Carloforte ospita tre colonnine con sei stalli, che potrebbero essere sufficienti per una popolazione di 5mila residenti durante la stagione invernale. Tuttavia, la situazione diventa critica d’estate, con l’aumento dei turisti e-driver. Il problema principale rimane la incuria delle colonnine e l’indifferenza verso chi sceglie la mobilità elettrica.

La solidarietà degli e-driver

La comunità elettrica è un vero e proprio spirito di gruppo con forum, gruppi social e chat su WhatsApp dove è possibile restare informati sullo stato delle colonnine. Giancarlo Gianca Damele ha segnalato il problema, postato la foto e poi ha scritto sconsolato: «Aspettiamo che finisca il mercato…». Gli è venuto in soccorso Silvio Rivano, che conosce bene la sua isola e gli ha indicato la quinta colonnina.

Brugherio: un altro esempio di colonnina inaccessibile

Non è solo Carloforte a fare i conti con questo problema. Anche a Brugherio, una colonnina di ricarica risulta inaccessibile il sabato a causa del mercato. Questo episodio sottolinea la necessità di trovare soluzioni che permettano la convivenza tra mercato ed e-driver.

In un contesto in cui la mobilità sostenibile sta diventando sempre più importante, è fondamentale che le amministrazioni comunali trovino soluzioni per garantire l’accesso alle colonnine di ricarica, soprattutto in località turistiche come Carloforte.