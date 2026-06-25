Bergamo accende la Notte Bianca dello Sport: 50 associazioni in piazza

Il 27 giugno Bergamo ospita la Notte Bianca dello Sport: circa cinquanta associazioni animeranno vie e piazze con attività gratuite, simulatori nautici, pugilato, mtb, rugby e iniziative dedicate alle persone con disabilità. L’evento anticipa il ruolo di Bergamo come Città Europea dello Sport 2027 e vede il coinvolgimento di istituzioni sanitarie, radio locali e organizzatori del mondo dell’impiantistica sportiva.

La città di Bergamo si prepara a vivere una serata interamente dedicata allo sport: sabato 27 giugno, dalle ore 18 alle 24, il centro storico sarà trasformato in un grande spazio di prova e promozione delle discipline praticate sul territorio. L’iniziativa vedrà la partecipazione di circa cinquanta associazioni che metteranno a disposizione istruttori, attrezzature e momenti dimostrativi per il pubblico, con ingresso gratuito a tutte le attività.

L’evento assume un valore particolare anche alla luce del cammino verso il riconoscimento di Bergamo Città Europea dello Sport 2027 l’obiettivo degli organizzatori è sia quello di recuperare la partecipazione pre-pandemia sia di valorizzare il tessuto associativo cittadino, con attenzione all’inclusività e alla diffusione di stili di vita sani.

Le piazze, le attività e alcune proposte concrete

Il centro cittadino sarà suddiviso in aree tematiche e villaggi sportivi: davanti a Palazzo Frizzoni sarà allestito un simulatore di barca gestito dallo Yacht Club Bergamo che offrirà a cittadini e famiglie la possibilità di sperimentare il timone e l’esperienza di conduzione di una piccola imbarcazione. Sul Sentierone invece il Rugby Bergamo recentemente tornato in Serie A dopo 36 anni, installerà un gonfiabile per far provare le fasi di gioco con la palla ovale e alcune esercitazioni rivolte a diverse fasce d’età.

Altri esempi concreti: lo stand della Bergamo Boxe proporrà incontri e prove di pugilato, mentre in via XX Settembre la Caravaggio Off Road allestirà percorsi per testare abilità con la mtb. Davanti al Teatro Donizetti sarà presente il gruppo Le Marmotte con esercizi e dimostrazioni tecniche. Non mancheranno le società podistiche, i club di scherma e attività come il pickleball la pallavolo e il pattinaggio a rotelle.

Strutture aperte e iniziative su sede

Alcune realtà terranno aperte le proprie strutture: la piscina gestita da Aquamore nel Seminario sarà fruibile per prove in acqua, mentre associazioni ciclistiche e gruppi di cammino proporranno uscite e percorsi. È confermata anche una camminata ludico-motoria di 4 km organizzata in collaborazione con il comitato territoriale locale della federazione amatoriale, pensata per coinvolgere famiglie e persone di tutte le età.

Inclusione, sicurezza e partner sanitari

Tra le priorità dell’organizzazione c’è la promozione di uno sport accessibile: saranno presenti associazioni specifiche per persone con disabilità visiva e altre fragilità, come Omero Ipovedenti e SBS Bergamo che proporranno attività adattate. L’assessora allo Sport, Marcella Messina ha più volte sottolineato l’importanza di mettere al centro non solo la performance agonistica ma anche l’aspetto sociale dell’attività fisica.

Per garantire informazione e assistenza sanitaria sarà presente uno stand dell’ASST Papa Giovanni XXIII con materiale sui servizi di Cardiologia pediatrica e Medicina dello Sport; la presenza di operatori sanitari è pensata per sensibilizzare le famiglie sulla prevenzione e sull’accesso alle visite dedicate agli sportivi. Sul fronte della sicurezza operativa, sono coinvolte organizzazioni di volontariato e servizi di emergenza per supportare la logistica e la gestione delle aree affollate.

Media, animazione e legami con eventi futuri

L’animazione musicale e la conduzione della serata saranno curate da Radio Number One che garantirà dj set, interventi dal palco e momenti di intrattenimento. Tra i partner dell’iniziativa figura anche l’organizzazione che promuove il forum internazionale sull’impiantistica sportiva, in programma a Bergamo in autunno per la prima edizione italiana dell’evento: la collaborazione vuole creare continuità tra la promozione dell’attività pratica e il confronto professionale sullo sport come settore economico e sociale.

La Notte Bianca dello Sport è L’invito è aperto a cittadini di ogni età che vogliano provare nuove discipline in sicurezza e con il supporto di istruttori qualificati.