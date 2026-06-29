La nuova stazione di ricarica ultraveloce di Electra a Peschiera del Garda

La mobilità elettrica in Italia compie un passo da gigante con l’inaugurazione della nuova stazione di ricarica ultraveloce di Electra a Peschiera del Garda. Questo hub, con una potenza complessiva di 1 MW, rappresenta un traguardo significativo per l’azienda e un’importante innovazione per il settore.

Electra non si limita a fornire infrastrutture avanzate, ma sta ridefinendo il concetto di servizio per la mobilità elettrica. Con l’introduzione del modello eMobility Service Provider (eMSP), l’azienda offre una soluzione integrata che semplifica la vita degli automobilisti elettrici.

La stazione da 1 MW di Peschiera del Garda

La nuova stazione di ricarica situata presso il Parco Commerciale ICS di Peschiera del Garda è un vero e proprio gioiello tecnologico. Con sei colonnine per un totale di dodici punti di ricarica, di cui quattro in grado di erogare fino a 600 kW e altre due fino a 300 kW, l’hub è in grado di ridurre i tempi di ricarica fino a circa dieci minuti nelle condizioni ideali.

La stazione è compatibile con tutte le auto elettriche attualmente in commercio e mantiene lo stesso schema tariffario applicato dal resto della rete Electra, senza differenze di prezzo legate alla potenza disponibile. Questo rende la ricarica ultraveloce accessibile a tutti, indipendentemente dal modello di auto elettrica posseduto.

Test di ricarica con la Porsche Cayenne Turbo Electric

Durante l’inaugurazione, è stato effettuato un test di ricarica con una Porsche Cayenne Turbo Electric, che ha raggiunto l’80% della carica in poco più di dieci minuti. Questo dimostra l’efficienza e la potenza della nuova stazione, che rappresenta una delle infrastrutture più avanzate oggi presenti in Europa.

Electra diventa eMobility Service Provider

Dal 29 giugno, Electra opera anche come eMobility Service Provider (eMSP), offrendo un servizio che permette agli automobilisti di utilizzare un’unica applicazione e un solo badge per accedere a oltre 800.000 punti di ricarica distribuiti in Europa. Questo riduce la frammentazione del settore e semplifica la gestione della mobilità elettrica.

L’app di Electra integra un sistema di pianificazione degli itinerari che suggerisce automaticamente le soste più adatte in base al percorso, tenendo conto di fattori come disponibilità delle colonnine, potenza, costi e affidabilità. Secondo Electra, il sistema è progettato per offrire la soluzione più efficiente in funzione delle preferenze impostate dall’utente, privilegiando ad esempio la velocità di ricarica oppure il prezzo.

Tariffe trasparenti e sconti speciali

Electra ha promesso di non aggiungere commissioni al prezzo delle reti partner e che il prezzo sarà sempre visibile prima della connessione, così da evitare sorprese. Gli sconti saranno negoziati direttamente con gli operatori partner, tra cui Ionity, Fastned e Atlante.

I piani futuri di Electra

L’azienda prevede di installare quasi 300 stazioni di questo tipo in tutta Europa. Questo ambizioso piano di espansione dimostra l’impegno di Electra nel promuovere la mobilità elettrica e nel fornire infrastrutture avanzate per supportare la transizione verso un futuro più sostenibile.

Con la nuova stazione di Peschiera del Garda e l’introduzione del modello eMSP, Electra sta rivoluzionando il settore della mobilità elettrica, offrendo soluzioni innovative e accessibili per tutti gli automobilisti.