Con il freddo, la neve e il ghiaccio, lo pneumatico deve garantire aderenza su superfici che ne offrono pochissima.

Per questo in inverno contano una mescola che resta morbida alle basse temperature, un battistrada ricco di lamelle e incavi, le marcature corrette sul fianco e, in Italia, il rispetto delle ordinanze che su molte strade impongono gomme invernali o catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile.

Perché il freddo modifica il comportamento dello pneumatico?

La gomma è un materiale che reagisce alla temperatura. Le mescole degli pneumatici estivi sono studiate per lavorare sull’asfalto caldo: quando il termometro scende, diventano più rigide e perdono elasticità.

Una gomma indurita non riesce più ad adattarsi alle piccole irregolarità del manto stradale. Ne derivano spazi di frenata più lunghi, uno sterzo meno preciso e una minore stabilità in curva. L’effetto si avverte già sull’asfalto freddo e asciutto, molto prima che compaia la neve.

Le mescole invernali, al contrario, sono formulate per restare flessibili anche nelle mattine più rigide. Il vantaggio non riguarda quindi soltanto le strade innevate, ma ogni spostamento nella stagione fredda.

Come cambia il battistrada degli pneumatici invernali?

Oltre alla mescola, a fare la differenza è il disegno del battistrada. Ogni dettaglio ha una funzione precisa, legata al tipo di fondo che si incontra d’inverno:

lamelle numerose e sottili – piccoli tagli che si aprono a contatto con il suolo e creano molti spigoli capaci di aggrapparsi su neve e ghiaccio;

incavi più larghi e profondi – trattengono la neve, perché la neve compattata aderisce meglio alla neve stessa che alla gomma;

canali di drenaggio marcati – allontanano acqua e neve fondente dall’area di contatto e riducono il rischio di aquaplaning;

disegno spesso direzionale – orienta il flusso di acqua e fanghiglia verso l’esterno della ruota.

Questa struttura ha anche un rovescio: sull’asfalto caldo i blocchi più mobili si deformano di più, la gomma si consuma più in fretta e la guida risulta meno precisa.

Le marcature da leggere sul fianco

Il fianco dello pneumatico indica se una gomma è adatta all’inverno. La sigla M+S (Mud and Snow, cioè fango e neve), presente anche nelle varianti MS, M-S o M&S, indica uno pneumatico pensato per fondi a scarsa aderenza. È una dichiarazione del produttore e non presuppone un test standardizzato sulla neve.

Il simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) raffigura una montagna con tre cime e un fiocco di neve. Viene assegnato solo agli pneumatici che superano una prova di aderenza su neve condotta con una procedura uniforme.

Cosa prevede la normativa italiana nella stagione fredda?

In Italia l’obbligo non è generale per tutto il territorio. Lo stabilisce l’ente proprietario della strada con un’ordinanza ed è reso noto con appositi cartelli. Il periodo di riferimento va dal 15 novembre al 15 aprile, ma può essere anticipato o prolungato nelle zone dove il clima lo richiede. Sulle strade segnalate la regola vale anche se non c’è neve.

Chi percorre un tratto soggetto a ordinanza ha a disposizione tre possibilità per essere in regola:

Pneumatici invernali con marcatura M+S

Sono la scelta più completa per chi affronta spesso strade fredde o innevate. Con queste gomme montate l’auto è già in regola su qualsiasi tratto soggetto a ordinanza e non serve fermarsi per intervenire sulle ruote quando inizia a nevicare.

Pneumatici quattro stagioni con marcatura M+S

Sono ammessi a pieno titolo e permettono di evitare il cambio stagionale. Ai fini dell’ordinanza valgono quanto le invernali, perché a renderli conformi è la sigla M+S sul fianco e non la definizione commerciale. Prima dell’acquisto conviene quindi verificare che la marcatura sia presente su tutti e quattro gli pneumatici.

Catene da neve o altri dispositivi antisdrucciolevoli a bordo

Vanno tenuti nel veicolo per tutto il periodo dell’ordinanza e montati quando il fondo è innevato o ghiacciato, di norma sulle ruote motrici. Devono essere compatibili con la misura riportata sul fianco dello pneumatico, e alcuni costruttori indicano nel libretto di uso e manutenzione limiti o modelli specifici. Tra le alternative rientrano anche le calze da neve in tessuto, purché conformi alla normativa. Conviene provare il montaggio prima della partenza, così da non doverlo imparare a bordo strada, al freddo e magari al buio.

La scelta incide anche sui tempi del cambio gomme. Gli pneumatici M+S possono avere un indice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione, purché non sotto la lettera Q. In questo caso sono consentiti dal 15 ottobre al 15 maggio e, scaduto il termine, vanno sostituiti. Le gomme invernali con indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sul libretto, invece, possono restare montate anche d’estate.

Pressione, usura ed età delle gomme

Con il calo delle temperature diminuisce anche la pressione dell’aria all’interno dello pneumatico. Una gomma sgonfia si deforma e ha meno aderenza, per questo in inverno conviene controllarla più spesso, sempre a gomma fredda e con i valori indicati dal costruttore del veicolo.

Sugli pneumatici invernali l’usura pesa in modo particolare. Man mano che il battistrada si abbassa, lamelle e incavi perdono efficacia: una gomma consumata può essere ancora a norma ma non offrire più la trazione necessaria sulla neve. Anche l’età conta, perché la mescola tende a indurirsi con il tempo. Le ultime quattro cifre del codice DOT indicano la settimana e l’anno di produzione.

Prima dell’arrivo del freddo, ecco gli aspetti da verificare su ogni ruota:

profondità del battistrada – da misurare in più punti, perché un consumo irregolare segnala problemi di gonfiaggio o di assetto;

pressione di gonfiaggio – inclusa la ruota di scorta, se presente;

presenza della marcatura M+S ed eventualmente del simbolo 3PMSF – su tutti e quattro gli pneumatici;

data di produzione nel codice DOT – gomme di età molto diversa rispondono in modo diverso;

integrità dei fianchi, senza tagli, crepe o rigonfiamenti – un rigonfiamento indica un danno interno e richiede la sostituzione.

Un controllo dal gommista rileva anche usure irregolari, spesso legate alla convergenza. Conviene poi montare quattro pneumatici invernali dello stesso tipo: con gomme diverse tra i due assi l’auto può reagire in modo squilibrato in frenata e in curva.

Meglio invernali o quattro stagioni?

La risposta dipende dal clima della zona e dall’uso dell’auto. Chi vive in montagna, attraversa valichi o guida spesso con neve e ghiaccio trova negli pneumatici invernali la soluzione più sicura. Chi si muove soprattutto in città, in aree dagli inverni miti, può valutare le quattro stagioni, preferibilmente con simbolo 3PMSF.

Le gomme per tutte le stagioni sono un compromesso: rendono bene in condizioni intermedie ma non eguagliano una gomma invernale sulla neve né una gomma estiva sull’asfalto caldo. Il doppio treno, invece, richiede due cambi l’anno e uno spazio per conservare le gomme smontate.

Lo pneumatico è l’unico punto di contatto tra l’auto e la strada: ABS e controllo di stabilità gestiscono l’aderenza disponibile, ma non possono crearne di nuova. Nemmeno la gomma più adatta, però, annulla i rischi del ghiaccio, dove prudenza e distanze maggiori restano decisive. Meglio quindi programmare il cambio con anticipo, senza aspettare la prima nevicata.