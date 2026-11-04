Una guida essenziale per far vivere al meglio i primi chilometri della tua DR.

Acquistare una DR Automobiles nuova è l’inizio di un rapporto che dura decenni, ma la prima fase di utilizzo è cruciale. Il rodaggio permette a tutti i componenti meccanici di assestarsi, garantendo affidabilità, comfort e consumi contenuti nel tempo.

Se il veicolo è stato consegnato da Gruppo Ghedini a Bologna, è importante seguire alcune regole pratiche fin dal primo chilometro. Il periodo critico comprende i primi 3.000 km, durante i quali lo stile di guida deve essere più cauto rispetto a quello che si adotterà in futuro.

I primi 1.000 km: limite di velocità e accelerazioni controllate

Nei primi mille chilometri è sconsigliato superare i 100 km/h in qualunque marcia. Evitare accelerazioni brusche e frenate improvvise consente alle parti in movimento di ridurre l’attrito iniziale, favorendo una usura più lenta e un consumo più efficiente.

Perché limitare a 100 km/h

Durante le prime fasi gli ingranaggi, i cuscinetti e le superfici di contatto non hanno ancora raggiunto le loro tolleranze ottimali. Un rodaggio corretto riduce il rischio di micro-danni e migliora la longevità dell’intero gruppo propulsivo.

Pneumatici e freni: rodaggio dei componenti di aderenza

Il pneumatico necessita di circa 100 km per sviluppare la massima aderenza. Guidare con prudenza e mantenere una velocità contenuta durante questo intervallo permette alla mescola di stampare uniformemente la superficie di contatto.

Per i freni, i primi 200 km sono fondamentali: le pastiglie devono adattarsi al disco e viceversa. Se la frenata sembra leggermente più morbida, è consigliabile applicare una pressione leggermente maggiore sul pedale fino a che il coefficiente di attrito non si stabilizza.

Controllo della pressione e impatto sui consumi

Una pressione insufficiente dei pneumatici aumenta la resistenza al rotolamento, provocando usura accelerata e consumo di carburante più elevato. Controlli periodici, soprattutto nei primi mesi, sono fondamentali per mantenere il consumo nella norma.

Stile di guida e consumo: consigli pratici

Una guida regolare riduce gli consumi e prolunga la vita del veicolo. Evitare partenze improvvise, accelerare progressivamente e scegliere la marcia più adatta alle condizioni della strada impediscono al motore di lavorare a regimi eccessivi.

In autostrada, mantenere una velocità intorno ai 110-120 km/h è più efficiente rispetto a velocità più alte, poiché la resistenza aerodinamica sale in modo esponenziale. Inoltre, una manutenzione programmata – controlli olio, filtri e cinghie – previene malfunzionamenti che altrimenti aumenterebbero il consumo di carburante.

Rispettare i limiti di velocità, concedere al rodaggio il tempo necessario e curare pneumatici, freni e manutenzione è la ricetta vincente per una DR Automobiles che offra prestazioni costanti e costi di esercizio contenuti per gli anni a venire.

Per ulteriori dettagli o per richiedere un check-up post-rodaggio, il Gruppo Ghedini di Bologna è a disposizione dei proprietari con consigli personalizzati e assistenza tecnica qualificata.