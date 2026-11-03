Il nuovo numero porta la Lancia Gamma in un raid da 2.500 km e mette a confronto quattro modelli recenti, dal ibrido al totalmente elettrico.

Il Lancia Gamma è tornata sotto i riflettori nella copertina dell’ultimo numero, celebrando un viaggio di oltre 2.500 chilometri che ricalca l’iconico raid del 1981. Partita da Reggio Calabria, la vettura ha attraversato l’intera penisola, passando per Firenze, Modena, il Brennero, Norimberga, Berlino e, infine, Lubecca, dimostrando che il nuovo propulsore 1.2 hybrid a tre cilindri turbobenzina, abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio a doppia frizione a sei rapporti, riesce a coniugare potenza (145 CV) e coppia (230 Nm) con un comfort di alto livello.

Lunga traversata e risultati della Gamma

Durante il percorso la Gamma non ha segnalato problemi meccanici: nessuna perdita d’olio, zero intoppi e, nonostante un motore poco aggressivo in termini di potenza, è riuscita a superare i 210 km/h sull’Autobahn in discesa leggera. Il viaggio ha evidenziato un abitacolo silenzioso, sospensioni ben calibrate e sedili che hanno garantito comfort anche su lunghi tratti di autostrada.

Le prove su strada di Ioniq 3, GLB e Tonale

Parallelamente, la rivista ha testato tre modelli che rappresentano le tendenze attuali: la Hyundai Ioniq 3, la Mercedes-Benz GLB e la Alfa Romeo Tonale. L’Ioniq 3, con batteria da 58 kWh e 136 CV, offre un’autonomia dichiarata di 449 km (fino a 646 km in città) e introduce il nuovo sistema infotainment Pleos con integrazione di Google. Nonostante la potenza contenuta, la vettura si conferma spaziosa, ideale per una famiglia grazie ai 416 cm di lunghezza e a un bagagliaio capiente.

Mercedes-Benz GLB

La GLB presenta una piattaforma MMA inedita, dimensioni leggermente aumentate rispetto al suo predecessore Classe B e un full hybrid da 163 CV (motore 1.5 L a quattro cilindri prodotto in Cina). L’elettrico a 48 V inserito nel cambio a doppia frizione consente brevi tratti in modalità EV, mentre la configurazione interna (seconda fila scorrevole, terza fila ripiegabile) garantisce una capacità di carico tra 348 e 465 litri. Il sistema MBUX rimane uno degli infotainment più evoluti sul mercato.

Alfa Romeo Tonale

La Tonale è stata aggiornata a fine 2025: la calandra, i paraurti e la posizione della targa sono stati rivisti, mentre le ruote hanno guadagnato un centimetro in offset. Il nuovo modello monta un motore 1.3 L turbo da 150 CV (30 CV in meno rispetto alla versione precedente) e una versione plug-in hybrid da 128 CV, con una potenza combinata di 269 CV. I tempi 0-100 km/h si attestano a 6,4 secondi, quasi indistinguibili dalla versione del 2023. Il cambio automatico a sei rapporti è azionabile tramite paddle in lega di metallo, che conferiscono una sensazione sportiva.

Confronto di praticità: benzina, GPL ed elettrico da Milano a Roma

Un test on-the-road ha messo a confronto tre soluzioni economiche: la Citroën C3 a benzina (101 CV, cambio manuale), la Renault Clio a GPL (120 CV) e la MG4 Urban elettrica (160 CV). Il percorso di 560 km, da Milano al nuovo Stadio Olimpico di Roma, è stato svolto in gruppo, alternandosi al capo convoglio per garantire condizioni aerodinamiche equivalenti. Le due versioni a carburante hanno completato il viaggio senza rifornimento, la Clio grazie a un serbatoio di 50 l di GPL, mentre la C3 ha usufruito di benziniera con costi leggermente superiori. L’elettrica, pur fermandosi in una colonnina a prezzo più conveniente, ha raggiunto la meta quasi simultaneamente alle concorrenti, dimostrando che il costo totale del viaggio non è necessariamente più alto rispetto alle soluzioni tradizionali.

Altri modelli in evidenza: Geely E2, GWM H7 e Audi Q5 Sportback

Nel panorama dei crossover cinesi, la Geely E2 ha conquistato il mercato locale con prezzi a partire da 20.900 €, proponendo una motorizzazione da 116 CV, trazione posteriore e una batteria litio-ferro-fosfato da 47,1 kWh. I test su un anello di 70 km hanno registrato un consumo medio di 6,7 km/kWh, superando il valore WLTP di 6,5 km/kWh. La sua spaziosità, il frunk e il bagagliaio posteriore la rendono una valida alternativa familiare.

La GWM H7, SUV di 4,68 m, propone un full hybrid da 247 CV (1.5 L turbo + motore elettrico) con un prezzo di listino di 37.000 €, ridotto a 29.990 € con permuta. Nonostante alcune criticità (torque steer in accelerazioni dinamiche, rumori aerodinamici alle alte velocità), l’abitacolo raffinato, le finiture di serie e l’interfaccia digitale la rendono competitiva nel segmento.

Infine, l’Audi Q5 Sportback 3.0 V6 TDI dimostra che il diesel può ancora avere un ruolo significativo. Con un consumo medio di 15,6 km/l e più di 1.000 km di autonomia con un pieno, il modello combina efficienza e prestazioni, offrendo una risposta alle domande sul futuro dei motori termici nella fase di transizione verso l’elettrificazione.