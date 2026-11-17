Aston Martin porta alla Dakar 2027 tre Dreadnought, nate per un videogioco e sviluppate da Prodrive con Fernando Alonso, Sébastien Loeb e Lucas Moraes al volante.

Aston Martin, che in Formula 1 sta attraversando una stagione complicata con sette punti conquistati finora, ha deciso di investire nel rally-raid. Il marchio britannico esordirà alla Dakar 2027, in programma a gennaio nel deserto del Sahara, con un equipaggio di primo piano.

Una vettura nata per un videogioco

La Aston Martin Dreadnought è stata concepita come veicolo militare definitivo per Call of Duty: Modern Warfare 4, il videogioco. Ora quel progetto diventa una vera auto da corsa. Le tre vetture saranno costruite da Prodrive, che ne curerà anche la gestione in gara, partendo dalla base della Dacia Sandrider, vincitrice dell’ultima Dakar con Nasser Al-Attiyah.

Sui dettagli tecnici si sa ancora poco, incluso il tipo di motore. Le immagini mostrano richiami al design delle auto stradali del marchio, come le edizioni limitate Valour e Valen, con fanali posteriori LED sottili e un grande spoiler. Le sospensioni posteriori sono verniciate di giallo acceso e alcuni pannelli sembrano in fibra di carbonio leggera. Le ruote di scorta sono collocate sui fianchi posteriori.

Alonso, Loeb e Moraes al via

Il CEO Adrian Hallmark ha dichiarato: “Aston Martin Dreadnought è stata concepita per dominare qualsiasi terreno”, aggiungendo che il team metterà alla prova questa visione insieme a Prodrive nella Dakar 2027. Il Chairman di Prodrive, David Richards, ha sottolineato l’esperienza del team nei rally e nelle gare di endurance.

Fernando Alonso correrà con Marc Coma, cinque volte vincitore della Dakar nella categoria moto. Sébastien Loeb, nove volte campione del mondo rally, avrà al suo fianco il navigatore belga Fabian Lurquin. Lucas Moraes, campione del mondo Rally-Raid, dividerà l’abitacolo con lo spagnolo Pablo Moreno.

Alonso ha già partecipato alla Dakar nel 2020, durante una pausa dalla F1, chiudendo tredicesimo con Toyota. Moraes, al debutto nel 2023, era arrivato terzo. Loeb ha conquistato il podio cinque volte in dieci partecipazioni e ha vinto 28 tappe, senza mai imporsi nella classifica generale.