Settembre 2026 vicino al record globale per le auto alla spina, con elettriche pure in forte crescita e ibride plug-in in calo.

Settembre 2026 chiude a un passo dal record assoluto del mercato globale delle auto con la spina. Le immatricolazioni complessive raggiungono 2,16 milioni di unità, con un aumento del 3% sullo stesso mese del 2025 e un soffio sotto il picco di 2,17 milioni toccato a dicembre. Il dato aggregato nasconde però due andamenti opposti: le elettriche pure salgono dell’8% fissando un nuovo primato mensile a 1,54 milioni di consegne, mentre le ibride plug-in scendono del 9%.

Da inizio 2026 il segmento plug-in cresce soltanto del 4%. Le PHEV perdono il 10%, le BEV guadagnano il 12%. A settembre le BEV pesano per il 23% delle vendite globali, che salgono al 32% includendo le ibride ricaricabili. Nel cumulato annuale le elettriche pure valgono il 18% e le plug-in il 7%, per un totale del 25% di veicoli con la spina.

Tesla Model Y in testa, BYD Song in corsa

La Tesla Model Y si conferma prima con circa 165.000 immatricolazioni a settembre, in crescita del 17%, favorita anche dalla nuova versione a sei posti. La Tesla Model 3 segna invece un calo del 4%, con 65.000 unità, abbastanza per restare davanti alla Geely Xingyuan, venduta fuori dalla Cina come E2 o EX2. La citycar cinese porta numeri importanti in Brasile (2.724), Indonesia (1.890), Thailandia (1.759) e Australia (1.211).

Il movimento più rapido nella top 5 appartiene alla BYD Song, quarta con 54.519 immatricolazioni e un balzo del 19%. Il successo passa dalla gamma Ultra, dotata di ricarica rapida, e dall’export verso Brasile (5.892), Italia (2.134) e Germania (2.028). Il SUV cinese punta al secondo posto della classifica annuale e potrebbe mettere pressione alla Model Y nei mesi più deboli.

Compatte protagoniste dei record mensili

Cinque modelli nella top 20 hanno ottenuto il miglior risultato di sempre, tutti di segmento compatto. La MG 4 è nona con 23.082 unità, trainata da Brasile, Regno Unito e Germania. La Qiyuan / Nevo Q05 è dodicesima con 20.329 unità, nonostante il lancio a metà mese. La Leapmotor B10, sedicesima con 17.125 unità, avvia la spinta europea. La Deepal S05 di Changan è diciassettesima, la Toyota RAV4 PHEV di nuova generazione diciottesima con circa 2.500 immatricolazioni tra Stati Uniti, Cina e Australia, e la Geely Starray / Galaxy 7 diciannovesima con 15.761 unità, il suo miglior risultato degli ultimi venti mesi.

Novità cinesi e classifica 2026

La MG 07, fastback dalle linee slanciate, ha superato le 14.000 unità nel primo mese di vendita e può entrare presto nella top 20. Seguono Chery QQ3, Xpeng L03, Leapmotor A05 e BYD Great Tang. Nel cumulato gennaio-settembre la Model Y domina con 925.542 unità, seguita dalla BYD Song e dalla Geely Xingyuan. La Model 3 scende al quarto posto con 363.919 unità, il 7% in meno rispetto all’anno precedente, e potrebbe perdere il podio per la prima volta dal 2018.