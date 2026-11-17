Nel 2027 la 1000 Miglia compie cento anni: tra una docuserie disponibile su YouTube e una classe speciale al Pebble Beach Concours d'Elegance, la Freccia Rossa torna protagonista oltreconfine.

Il 2027 segna il centenario della 1000 Miglia, la gara nata nel 1927. Per l’occasione la Freccia Rossa si mette in mostra anche fuori dall’Italia, con due iniziative che puntano sulla comunicazione e sui grandi concorsi d’eleganza, accomunate dall’idea di valorizzare un patrimonio automobilistico simbolo dell’ingegno italiano.

Una docuserie in sei episodi

Sul canale YouTube ufficiale della 1000 Miglia è disponibile Formula Italia – Ingegno oltre la pista, una serie di sei episodi realizzata nell’ambito della Diplomazia dello Sport del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il racconto, di taglio cinematografico, ripercorre le origini del motorsport italiano e il contributo del Paese a design, ingegneria e competizione. Tra i protagonisti ci sono Beatrice Saottini, presidente di 1000 Miglia Srl, e Alfredo Coppellotti, pilota della 1000 Miglia di velocità. Compaiono anche Geronimo La Russa, presidente Aci, Stefano Domenicali, presidente e Ceo della Formula 1, il campione del mondo Kimi Antonelli, Andrea Pontremoli, Ceo di Dallara e presidente della Motor Valley, e il designer Horacio Pagani.

Una classe dedicata al Pebble Beach

Grazie alla collaborazione con il Pebble Beach Concours d’Elegance, in California, il concorso ospiterà per la prima volta una classe interamente riservata alle vetture della 1000 Miglia. Il debutto è previsto per domenica 15 agosto 2027, in occasione della 76ª edizione della manifestazione. In gara ci saranno sportive di alfa romeo, BMW, Ferrari, Lancia e Mercedes-Benz. La vettura più meritevole della classe del Centenario riceverà il 1000 Miglia Trophy, premio creato appositamente. Vince Finaldi, presidente del Pebble Beach, ha ricordato che il concorso aveva già ospitato auto della corsa, ma mai una categoria tutta dedicata alla gara italiana.