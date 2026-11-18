Un impianto vicino a Lipsia trasforma l'energia del vento in idrogeno verde, una possibile alternativa all'elettrico per la mobilità sostenibile.

La tutela dell’ambiente è entrata al centro delle agende politiche e dei programmi delle istituzioni internazionali. Dopo decenni di emissioni che hanno pesato su aria e clima, governi e industrie puntano a raggiungere una neutralità carbonica che possa almeno in parte rimediare ai danni accumulati. Anche i veicoli hanno un ruolo decisivo in questa strategia, perché per lungo tempo hanno contribuito in modo rilevante alle emissioni. Oggi l’elettrico è la soluzione che avanza più rapidamente, ma non convince ancora tutti.

Per questo motivo le aziende lavorano su più fronti e guardano con interesse all’idrogeno. Questo carburante è frenato da costi elevati e da infrastrutture ancora insufficienti, tuttavia diversi gruppi industriali investono per renderlo più accessibile. In questo quadro arrivano risultati concreti.

Il primo idrogeno verde prodotto con il vento

A Bad Lauchstädt, nei pressi di Lipsia in Germania, il parco energetico dispone di un impianto da 30 megawatt ed è qui che è stato ottenuto il primo idrogeno verde. Il parco eolico utilizza una potenza di 50 megawatt per generare il carburante, che è destinato alla raffineria TotalEnergies di Leuna. Il progetto si trova ora nella fase di collaudo, durante la quale i tecnici verificano il funzionamento e controllano che ogni procedura si concluda correttamente.

Messa in funzione e produzione prevista

L’avvio definitivo è previsto nel 2027. L’impianto separa l’acqua in idrogeno e ossigeno tramite elettrolisi, alimentata da energia rinnovabile. A tale scopo viene impiegato un elettrolizzatore alcalino pressurizzato, suddiviso in tre moduli da 10 megawatt ciascuno, ognuno con due gruppi di celle. Il cliente riceverà circa 3.000 tonnellate di idrogeno. Il giudizio definitivo sulle prestazioni dipenderà dall’esito del collaudo, ma un idrogeno disponibile su larga scala e più economico potrebbe cambiare in modo sensibile il settore.