Al Microsoft Pavilion dell'EUR, a Roma, la tecnologia Microsoft incontra l'automotive tra cloud, AI e test di guida autonoma.

Al centro dell’EUR, a Roma, apre il Microsoft Pavilion, ospitato in un edificio costruito nel 1942 per un’Esposizione Universale che non si tenne mai e poi noto come Padiglione NATO. L’apertura tocca anche il settore auto, perché cloud, intelligenza artificiale e piattaforme di connettività di Microsoft sono usate da costruttori come Nissan e Renault per sviluppare sistemi di guida assistita e autonoma.

Il nuovo presidio romano di Microsoft

L’edificio è stato riqualificato da Kervis SGR per conto del Fondo GO Italia V, interamente investito da BGO, e ha ottenuto la certificazione LEED Platinum. Si sviluppa su più livelli, con un auditorium e un rooftop panoramico, e richiama gli archetipi dell’antica Roma: il Forum, l’Anfiteatro e la Basilica. Gli spazi funzionali sono cinque: Gather, Experience, Meet, Focus e Work. Il progetto ha ricevuto il Premio IN/Arch Lazio 2026 nella categoria riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, assegnato a Kervis, SGR, IT’S Vision e Techno Restauri.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato Valeria Baglio, assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione degli Investimenti di Roma Capitale, Mirta Michilli, Direttrice Generale di Fondazione Mondo Digitale ETS, Giancarlo Patri, Partner e Head of Investment Management di Kervis SGR, Giovanni Ferrari Sardagna, Managing Director di BGO, Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, e Samer Abu-Ltaif, Presidente Microsoft EMEA. La nuova sede affianca la Microsoft House di Milano e diventa il secondo grande presidio fisico dell’azienda in Italia.

Cloud, AI e data center dietro le auto moderne

Il rapporto tra Microsoft e l’automotive passa soprattutto da cloud, intelligenza artificiale e sistemi di guida assistita. Su queste tecnologie lavorano anche Mercedes, Volkswagen Commercial Vehicles, Volvo Cars e altri costruttori europei che sviluppano flotte robotaxi e veicoli di livello 3 e 4. Le piattaforme si appoggiano a un’infrastruttura di calcolo e connettività vicina ai servizi su cui Microsoft investe con data center e capacità di elaborazione in Italia.

Nel 2024 l’azienda ha annunciato un investimento da 4,3 miliardi di euro nel Paese per potenziare data center, intelligenza artificiale e competenze digitali. Questa base infrastrutturale sostiene, in modo indiretto, anche i sistemi installati sulle auto più evolute.

Guida autonoma in Italia: regole e primi test

In Italia la sperimentazione di veicoli a guida autonoma su strada pubblica richiede un’autorizzazione specifica del MIT e il nulla osta preventivo dell’ente che gestisce il tratto interessato. Il coordinamento nazionale è affidato all’Osservatorio tecnico per le Smart Road e il veicolo connesso, che nel 2026 ha seguito prove di guida autonoma su tratti autostradali aperti al traffico ordinario.

Il primo test a traffico aperto risale all’aprile 2025: un’auto del Politecnico di Milano ha percorso 3 km sulla Tangenziale di Napoli, con la Polizia di Stato presente sul posto. Il Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 del MIT prevede che i veicoli di livello 3 e 4 arrivino gradualmente sul mercato europeo tra il 2020 e il 2030, mentre il livello 5 resterà una quota ridotta delle percorrenze fino al 2040. Gli ADAS, i sistemi avanzati di assistenza alla guida, sono descritti nei materiali ministeriali per la patente come dispositivi che regolano la marcia in base alle condizioni della strada e segnalano i pericoli imminenti.

Questi sistemi sono ormai diffusi in Europa, anche perché alcune norme ne hanno reso obbligatorio un ampio insieme sulle auto nuove. Dal mantenimento di corsia alla frenata automatica d’emergenza, il supporto elettronico alla guida è sempre più presente. Dal 2024 l’Intelligent Speed Adaptation è obbligatoria su tutte le nuove auto vendute nell’UE, mentre a settembre 2026 le vetture 100% elettriche hanno raggiunto il 22,7% del mercato europeo.

Intelligenza artificiale e sicurezza dei dati nell’auto

Nvidia, con la piattaforma Hyperion, e Bosch stanno sviluppando tecnologie che rendono le auto più autonome, connesse e aggiornabili via software. L’auto diventa così un computer su quattro ruote. Nel secondo trimestre 2026, secondo il Global AI Diffusion Index del Microsoft AI Economy Institute, il 31,4% degli italiani tra i 15 e i 64 anni ha usato almeno uno strumento di AI generativa, con una crescita di 1,2 punti percentuali sul trimestre precedente. L’Italia però scende dal 25° al 26° posto nella classifica mondiale.

Al Microsoft Pavilion debutta AI L.A.B. for Sovereignty, quinto pilastro di un programma che ha coinvolto oltre 500 aziende e 38 partner in più di 850 progetti. Lo scopo è permettere alle imprese di governare dati e know-how senza dipendere da un unico modello di AI. Tra i partner figurano Aruba, FiberCop e TIM. Anche la connettività pesa sul settore: ACEA chiede che il Digital Networks Act europeo mantenga un approccio tecnologicamente neutrale, perché da esso dipendono sicurezza, scambio di informazioni in tempo reale e aggiornamenti software.