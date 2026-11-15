Scopri la storia della 2 CV 007, l’utilitaria che ha sfidato le auto di James Bond e ha conquistato i collezionisti.

Nel luglio del 1981, l’uscita di Solo per i tuoi occhi introdusse al grande pubblico una scena improbabile: James Bond al volante di una piccola Citroën 2 CV gialla. Quell’inseguimento, girato tra gli uliveti di Corfù, divenne una delle sequenze più ricordate della saga, dimostrando che anche un’utilitaria modesta può rubare la scena ai soliti bolidi da corsa.

Quarantacinque anni dopo, Citroën celebra il 45° anniversario della versione speciale “2 CV 007”. L’evento ha permesso al marchio di rimettere in luce una delle sue più iconiche collaborazioni con il cinema, inserendo la vettura nell’archivio digitale Citroën Origins insieme alla storica 2 CV Spot.

L’inseguimento di Corfù: la 2 CV sfida le auto di Bond

La scena vede Roger Moore e Carole Bouquet fuggire in una 2 CV 6 gialla, inseguiti da due Peugeot 504. Per rendere credibile l’azione, tre esemplari furono preparati appositamente in Gran Bretagna: al motore bicilindrico venne aggiunto un quattro cilindri boxer da 1.015 cm³, derivato dalle Citroën Ami Super e GS, che forniva una marcia in più rispetto ai 29 cavalli originali.

Modifiche tecniche per le acrobazie

Oltre al nuovo propulsore, le auto ricevettero roll-bar, protezioni per motore e cambio e sospensioni rinforzate, in modo da sopportare salti, ribaltamenti e discese a tutta velocità ideate dal celebre stunt-coordinator Rémy Julienne. Il risultato fu una piccola vettura che, pur mantenendo la sua silhouette inconfondibile, si trasformò in un vero auto d’azione capace di competere con le Aston Martin e le Lotus della serie.

La serie speciale 2 CV 007: produzione, verniciatura e diffusione

Per sfruttare il clamore del film, Citroën lancì il 4 luglio 1981 una serie limitata di 300 unità nel Regno Unito, basate sulla 2 CV 6 Club e verniciate in “Giallo Mimosa”. Il design presentava adesivi 007 sul cofano, sulle porte e sul portellone, oltre a fori stilizzati a forma di proiettile.

Il 14 ottobre dello stesso anno, la casa francese introdusse in Francia altri 500 esemplari, derivati dalla 2 CV 6 Spécial, dipinti in “Giallo Hélios” e dotati dei fari rettangolari tipici della Club. In totale furono prodotti 800 esemplari nello stabilimento di Levallois, tutti ora considerati tra i pezzi più ricercati della collezione.

Dalla pellicola al digitale: l’eredità su Citroën Origins

Il 45° anniversario è stato segnato dal caricamento della 2 CV 007 nel sito Citroën Origins, un archivio che raccoglie le versioni più celebri del marchio. All’inizio di quest’anno, il portale ha già accolto la 2 CV Spot, la prima serie speciale lanciata nel 1976, sottolineando come la piccola utilitaria continui a ispirare nuovi progetti e collezionisti.

Oggi, proprietari di una 2 CV 007 non possiedono solo un’auto d’epoca; detengono un pezzo di cultura pop che ha saputo fondere l’ingegnosità francese con l’aura glamour di James Bond. La vettura dimostra che, anche a due cilindri e con un “cambio a ombrello”, è possibile conquistare il grande schermo e la storia dell’automobile.