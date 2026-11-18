Un accordo provvisorio tra Parlamento europeo e Stati membri punta a snellire le autorizzazioni per colonnine, impianti solari e reti elettriche.

Installare una colonnina di ricarica in Europa potrebbe diventare più semplice e veloce. Parlamento europeo e Stati membri hanno trovato un accordo provvisorio per accelerare le autorizzazioni di stazioni di ricarica, impianti solari, sistemi di accumulo e reti elettriche. Le regole fanno parte del cosiddetto pacchetto reti, presentato dalla Commissione nel dicembre 2025 per modernizzare la rete elettrica europea.

L’intesa deve ancora passare dal voto finale della plenaria del Parlamento e del Consiglio, passaggio considerato una formalità. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, i Paesi membri avranno un anno e mezzo per recepire il testo nelle leggi nazionali.

Meno permessi per le colonnine

La modifica più rilevante per chi guida un’auto elettrica riguarda la soglia oltre la quale serve un’autorizzazione. Per piccoli impianti solari, sistemi di accumulo e stazioni di ricarica, il limite sale da 100 a 200 kW. Le stazioni con potenza complessiva fino a 1 MW installate su strutture artificiali non richiederanno alcuna autorizzazione. Non è ancora chiaro cosa rientri in questa definizione: secondo i Verdi, che hanno chiesto l’esenzione, il termine include anche le aree di servizio autostradali.

Tempi massimi per autorizzazioni e allacciamenti

L’accordo fissa scadenze precise. Per le stazioni di ricarica e gli accumuli indipendenti, l’autorizzazione dovrà arrivare entro sei mesi, che scendono a tre mesi per gli impianti solari abbinati a un accumulo nello stesso luogo. L’allacciamento alla rete dovrà avvenire di norma entro tre mesi, estendibili a sei con una giustificazione adeguata. Sono previste eccezioni per i sistemi isolati o di piccole dimensioni, ad esempio nelle zone più remote.

Ogni Paese dovrà attivare un portale digitale unico per seguire tutte le fasi dell’iter. Gli Stati potranno introdurre il silenzio-assenso, cioè considerare approvata una fase intermedia se l’amministrazione non risponde nei tempi previsti. Il coinvolgimento obbligatorio delle comunità locali scatterà per i progetti da 7 MW in su, contro i 10 MW attuali. È prevista anche una cornice europea unica per le autorizzazioni delle reti elettriche.

Perché i tempi contano

Le autorizzazioni lunghe sono tra le cause principali dei ritardi in tutta l’Unione europea. Secondo il Parlamento europeo, una linea di trasmissione richiede circa dieci anni, e più della metà di questo tempo se ne va in pratiche amministrative. Un progetto di energia rinnovabile può richiedere fino a nove anni, a seconda del Paese e della tecnologia, mentre un sistema di accumulo va da uno a sette anni. Burocrazia e attese per l’allacciamento frenano spesso l’installazione di nuove colonnine, pur con l’obiettivo europeo di diffonderle lungo le strade principali.