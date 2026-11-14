Dacia potrebbe portare in Europa la Bridger, un piccolo Suv elettrico nato per l'India e pensato per sfidare la Grande Panda.

Dacia sta valutando l’ipotesi di portare in Europa la Bridger, un piccolo Suv elettrico lungo meno di quattro metri. Il modello è stato progettato da Renault per il mercato indiano, ma il marchio romeno del gruppo potrebbe proporlo con il proprio logo nel vecchio continente. Al momento non è stata presa alcuna decisione e Dacia non ha confermato l’operazione.

La notizia nasce da un’indiscrezione riportata dalla rivista britannica Autocar, secondo cui la casa starebbe considerando il lancio della vettura in versione elettrica. La Bridger è stata mostrata come show-car nel marzo 2026, all’interno del piano strategico futuREady di Renault.

Un modello nato per l’India

In India la Bridger è un crossover compatto con dimensioni contenute e un prezzo molto basso, intorno ai 7.000 euro al cambio. Lo stesso livello di prezzo sarebbe difficile da replicare in Europa. Sul mercato europeo il modello potrebbe collocarsi attorno ai 20.000 euro, una cifra considerata economica nel segmento dei Suv.

Il posto in gamma e le motorizzazioni

Dacia pensa di inserire la Bridger tra la Spring e la Sandero, ampliando la propria presenza in un segmento dove oggi è assente. Il modello potrebbe avere sia un motore ibrido sia uno elettrico, soluzioni adatte alle esigenze degli automobilisti europei. Le prossime settimane dovrebbero chiarire se il progetto andrà avanti.