Una Renault venduta come Dacia in Europa: il Gruppo valuta di importare modelli sviluppati in India.

Il Gruppo Renault sta valutando di portare in Europa alcuni modelli sviluppati e prodotti in India, da commercializzare con il marchio Dacia. A far discutere è stata un’apertura del numero uno di Renault, François Provost, che non ha escluso di importare nel Vecchio Continente vetture realizzate in India. L’obiettivo è sfruttare gli stabilimenti internazionali per sviluppare nuovi modelli a costi competitivi e rafforzare la presenza del marchio rumeno.

La Triber come primo candidato

Il modello più citato è la Renault Triber, una monovolume compatta sviluppata per il mercato indiano e pensata soprattutto per praticità e spazio interno. Misura meno di quattro metri e può ospitare fino a sette passeggeri grazie a un abitacolo modulare. Oggi viene prodotta nello stabilimento di Chennai, che Renault intende usare per rafforzare la propria competitività internazionale. La fabbrica, ora sotto il controllo diretto del Gruppo, ha una capacità potenziale di circa 400.000 veicoli all’anno, includendo anche i modelli realizzati per Nissan.

Un eventuale arrivo della Triber in Europa con il marchio Dacia sfrutterebbe una base industriale già esistente, riducendo gli investimenti necessari per un nuovo modello. Sarebbero comunque indispensabili adeguamenti tecnici e di omologazione richiesti dal mercato europeo. La dirigenza ha valutato l’ipotesi, ma non esiste ancora un programma commerciale ufficiale.

La Bridger e il nodo delle elettriche

Il problema di Dacia è la scarsa disponibilità di modelli a zero emissioni, in un contesto europeo dove le case devono rispettare limiti sempre più stretti sulla CO2. Il marchio ha annunciato quattro auto elettriche entro il 2030: la Spring, le future Sandero e Sandero Stepway, più un quarto modello ancora da definire. Qui entra in gioco la Renault Bridger, un piccolo SUV presentato come concept nel 2026, destinato allo stabilimento di Chennai e previsto sul mercato indiano entro la fine del 2027. Il progetto include motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, con disponibilità diversa a seconda dei mercati.

La Bridger potrebbe completare la gamma elettrica Dacia, anche dopo la revisione dei programmi della Striker elettrica. Sarebbe un SUV compatto ed economico, costruito sulle sinergie industriali del Gruppo. Restano però da chiarire l’adattamento alle esigenze europee e le modifiche necessarie per rispettare le normative locali. Renault non ha ancora annunciato ufficialmente l’arrivo di Triber o Bridger in Europa con il marchio Dacia.