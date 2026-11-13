Scopri quale abbonamento Plenitude è più vantaggioso per la tua auto elettrica e come vincere uno dei 3 000 voucher in palio.

Con l’aumento delle immatricolazioni di veicoli elettrici, la questione della ricarica sta diventando cruciale per molti automobilisti. Affrontare il consumo di energia con un abbonamento può ridurre la spesa rispetto alle sole tariffe a consumo, ma è indispensabile individuare l’offerta che rispecchia le proprie abitudini di guida.

Dal 1 ottobre 2026, Plenitude, tramite la controllata Plenitude On The Road, ha introdotto tre soluzioni di sottoscrizione valide sia in Italia che nella Repubblica di San Marino. I piani, denominati Smart Road, Fast Road e Open Road, si distinguono per il canone mensile, la quantità di kWh inclusa e la tipologia di colonnine supportate.

I tre piani di abbonamento lanciati da Plenitude

Smart Road: 100 kWh a 45 €

Il Smart Road prevede un canone di 45 € al mese e concede 100 kWh utilizzabili esclusivamente sulle colonnine Quick della rete proprietaria Plenitude On The Road, in corrente alternata fino a 22 kW. È pensato per chi non dispone di un punto di ricarica privato e si affida a soste in zona residenziale, lavorativa o durante le attività quotidiane. Se il consumo supera il limite previsto, scatta la tariffa pay-as-you-go: 0,65 €/kWh per AC, 0,85 €/kWh per DC < 75 kW e 0,90 €/kWh per DC ≥ 75 kW.

Fast Road: 150 kWh a 83 €

Il Fast Road offre 150 kWh al costo di 83 € al mese. Il plafond è valido sulle colonnine Quick, Fast e Ultrafast della rete Plenitude, sia in AC che in DC, consentendo ricariche più rapide per chi combina spostamenti urbani con brevi viaggi inter-città. Prima di aderire è consigliabile verificare la presenza di colonnine Plenitude lungo i percorsi abituali, così da sfruttare al meglio la quota mensile.

Open Road: 200 kWh a 150 €

Il piano più completo è Open Road, con 200 kWh inclusi per 150 € al mese. La caratteristica distintiva è l’accesso alle colonnine della rete Plenitude e a quelle di operatori terzi interoperabili, sia in modalità Quick, Fast che Ultrafast, e sia in AC che in DC. Questa flessibilità lo rende ideale per chi percorre itinerari variabili e desidera massimizzare le opportunità di ricarica, soprattutto se predilige la ricarica DC ad alta potenza.

Il concorso da 3 000 voucher: come partecipare

Calendario delle estrazioni

Chi sottoscrive o rinnova uno dei piani tramite l’app, entro il periodo compreso tra 1 ottobre 2026 e 11 gennaio 2027, entra automaticamente nel concorso. Sono previste tre fasi, ciascuna con 1 000 vincitori:

Prima fase: iscrizioni dal 1 al 31 ottobre 2026, estrazione entro il 4 dicembre 2026 ;

; Seconda fase: iscrizioni dal 1 al 30 novembre 2026, estrazione entro il 15 gennaio 2027 ;

; Terza fase: iscrizioni dal 1 dicembre 2026 al 11 gennaio 2027, estrazione entro il 12 febbraio 2027.

Premi e modalità di utilizzo

Ogni vincitore riceve un voucher pari al costo di una mensilità del piano acquistato: 45 € per Smart Road, 83 € per Fast Road o 150 € per Open Road. Il credito può essere speso per pagare una delle successive rate del medesimo abbonamento. È consentito vincere un solo voucher per l’intera durata del concorso.

Tutti i dettagli sui piani, le condizioni di acquisto (profilo di fatturazione privato, Italia indicata come “Paese prevalente di ricarica”) e le regole del concorso sono disponibili sul sito ufficiale di Plenitude. Le sottoscrizioni hanno durata di un mese dalla data di attivazione e si rinnovano automaticamente, salvo disdetta da parte dell’utente.