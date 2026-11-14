Un software che legge i dati del veicolo connesso e rimborsa la ricarica a casa, senza scatole nere da montare sulla flotta.

Gestire una flotta significa tenere d’occhio chilometri, guasti e costi di energia su mezzi di marche e alimentazioni diverse. Voltaback è una piattaforma software che raccoglie questi dati direttamente dal veicolo connesso, senza bisogno di installare alcun dispositivo a bordo. Il servizio funziona su flotte termiche, ibride ed elettriche e, secondo quanto dichiarato dall’azienda, consente di risparmiare in media oltre 300 € di TCO per veicolo all’anno.

Come si collega un veicolo

Per attivare il servizio basta collegare il veicolo alla piattaforma, operazione che secondo l’azienda richiede tre clic e funziona con veicoli di qualsiasi marca. Una volta connesso, il software restituisce in un unico strumento il chilometraggio, gli alert, lo stato della manutenzione e indicatori di guida efficiente. I dati sono compatibili con i principali software di gestione flotte.

Telematica con scatola nera contro lettura nativa

La telematica tradizionale richiede una scatola nera da ordinare, montare su ogni mezzo e mantenere nel tempo. Ogni unità comporta un costo mensile per veicolo, un fermo per l’installazione e possibili guasti dell’hardware. Con Voltaback non serve nulla di tutto questo: il dato viene letto dal veicolo, il servizio è operativo dal primo giorno e non si fermano i mezzi.

Un responsabile di flotta che ha adottato il servizio riferisce di aver potuto anticipare i tagliandi invece di subirli, con un risparmio sul TCO visibile in tempi brevi.

Ricarica a casa e rimborso dei conducenti

Per i veicoli elettrici la piattaforma tiene traccia anche delle ricariche domestiche, collegando ogni ricarica al singolo mezzo per evitare doppi rimborsi. Il costo medio di ricarica a casa, secondo i riferimenti ARERA 2026, va da circa 0,28 a 0,43 €/kWh tasse incluse, mentre la ricarica rapida pubblica costa in media circa 0,64 €/kWh in corrente alternata e fino a 0,85 €/kWh in rapida. Spostare parte delle ricariche verso il domicilio riduce quindi la spesa energetica, che secondo il simulatore dell’azienda può arrivare a circa 1.000 € per veicolo all’anno in una flotta con il 70 % di ricarica domestica.

Il rimborso può avvenire tramite nota spese oppure con integrazione automatica in busta paga. La piattaforma dichiara conformità a GDPR e ISO 27001 e una prova gratuita di un mese senza impegno.