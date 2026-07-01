Dalla MotoGP alla Superbike: la storia di Carlos Checa

Carlos Checa, nato a Sant Fruitós de Bages il 15 ottobre 1972, è un ex pilota motociclistico spagnolo che ha lasciato un segno indelebile nel mondo delle due ruote. Con una carriera che spazia dal Motomondiale alla Superbike Checa ha dimostrato costantemente determinazione e talento, culminando con la vittoria del campionato mondiale Superbike, un traguardo storico per la Spagna.

La sua avventura nel motociclismo professionistico inizia nel 1992, quando partecipa al campionato europeo classe 125 con una Honda ottenendo un ottimo ottavo posto. L’anno successivo, fa il suo esordio nel Motomondiale correndo come wildcard nel gran premio d’Europa nella classe 125 e ottenendo nove punti. Nello stesso anno, passa alla classe 250, dove continua a raccogliere punti preziosi.

Dai primi successi al Motomondiale

Negli anni successivi, Checa si afferma come un pilota di spicco nella classe 250, ottenendo risultati notevoli con il team Givi Racing e il team Fortuna Honda Pons. Nel 1995, vince il campionato spagnolo velocità nella classe 250, dimostrando il suo talento in pista. La sua carriera nel Motomondiale prosegue con successi significativi, tra cui una vittoria in Catalogna nel 1996 e numerosi podi.

Nel 1998, Checa subisce un grave infortunio che lo costringe a saltare diverse gare, ma riesce a tornare in pista con determinazione. Nel 1999, passa al team Marlboro Yamaha dove corre affiancato da piloti del calibro di Max Biaggi. Nonostante alcuni infortuni, Checa continua a ottenere risultati di rilievo, terminando la stagione al sesto posto nel 2000 e nel 2001.

Il passaggio alla Superbike e il trionfo

Nel 2008, Checa decide di cambiare categoria e si trasferisce nel campionato mondiale Superbike unendo le forze con il team Hannspree Ten Kate Honda. La sua avventura in Superbike inizia con numerosi podi e una vittoria a Salt Lake City, posizionandosi tra i principali contendenti al titolo. Tuttavia, la stagione 2009 è meno brillante, con Checa che termina al settimo posto nella classifica finale.

, Checa si unisce al team Althea Racing con una Ducati 1098R e la sua stagione è costellata di vittorie e podi. Nonostante alcuni incidenti di percorso, Checa conclude la stagione al terzo posto, dimostrando di essere uno dei piloti più competitivi della categoria. L’anno successivo, è quello della consacrazione: Checa vince il campionato mondiale Superbike con 15 vittorie, diventando il primo spagnolo a conquistare il titolo.

Gli ultimi anni e il ritiro

, Checa rimane con il team Althea Racing, ottenendo alcune vittorie ma non riuscendo a difendere il titolo, passa al team Ducati Alstare ma un grave infortunio durante una sessione di prove lo costringe a chiudere anticipatamente la stagione. Dopo il ritiro dalle competizioni, Checa rimane legato al mondo del motociclismo come testimonial del marchio Ducati e partecipando occasionalmente a sessioni di test di sviluppo.

La carriera di Carlos Checa è un esempio di resilienza e passione per le due ruote. Dal suo esordio nel Motomondiale ai trionfi in Superbike, Checa ha dimostrato di essere un pilota di eccezionale talento, lasciando un’eredità duratura nel mondo del motociclismo.