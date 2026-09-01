La nuova Chevrolet Silverado Launch Edition: prestazioni e stile firmati Callaway e Waldoch

Callaway Cars e Waldoch Crafts hanno unito le forze per creare la Silverado Launch Edition, un pick-up basato sul 2026 Chevrolet Silverado 1500 RST con un potente V8 sovralimentato

Nel mondo dei pick-up ad alte prestazioni, una nuova stella è appena apparsa all’orizzonte. Callaway Cars e Waldoch Crafts, due nomi storici nel settore delle auto modificate, hanno presentato la Chevrolet Silverado Launch Edition un veicolo che promette di unire potenza, stile e esclusività.

Questa collaborazione tra due aziende a conduzione familiare, con radici che risalgono agli anni ’70, ha dato vita a un pick-up che celebra l’attuale generazione del Silverado prima del suo rinnovamento previsto. La Launch Edition è un omaggio alla tradizione, ma con un tocco di innovazione che solo Callaway e Waldoch potevano offrire.

Un cuore pulsante: il V8 sovralimentato

Il cuore di questa creazione è il 6.2-liter V8 L87 che grazie al pacchetto SC602 di Callaway, vede la sua potenza aumentare da 420 a 602 cavalli e la coppia da 460 a 560 lb-ft. Questo risultato è ottenuto grazie a un compressore volumetrico Roots TripleCooled da 2.650 cc un impianto di aspirazione ad alto flusso e una calibrazione specifica.

La copertura del motore è in fibra di carbonio, un dettaglio che non solo migliora le prestazioni ma aggiunge anche un tocco di eleganza sportiva. Questo motore posiziona la Silverado Launch Edition tra i pick-up ad alte prestazioni più competitivi sul mercato, come il Ford F-150 Raptor R con i suoi 900 cavalli.

Design e stile: l’arte della personalizzazione

Esternamente, la Silverado Launch Edition si distingue per il suo design aggressivo e sportivo. La sospensione ribassata e il pacchetto aerodinamico migliorano sia l’aspetto che la maneggevolezza. I cerchi in lega leggera da 22 pollici, con finitura grafite, sono abbinati a pneumatici Toyo Proxes ST III, mentre il sistema frenante Callaway Big Brake, con pinze a sei pistoni e dischi fessurati da 15 pollici, garantisce prestazioni eccellenti.

Il frontale è stato rivisitato con una griglia colorata della carrozzeria e un emblema illuminato. La firma Callaway è ben visibile sul cofano, insieme al badge 602 un chiaro riferimento alla potenza del motore. La parte posteriore non è da meno, con un sistema di scarico sportivo in acciaio inox controllato elettronicamente che migliora sia il suono che le prestazioni.

Interni: comfort e personalizzazione

All’interno, la Silverado Launch Edition offre sedili in pelle e Alcantara con cuciture personalizzate e loghi Callaway e Waldoch. La finitura Hydro-Graphic, ispirata alle mappe topografiche, aggiunge un tocco di originalità. I pedali in alluminio anodizzato, le soglie delle porte con logo Callaway e una targa seriale sulla console centrale completano l’esperienza premium.

Esclusività e disponibilità

La produzione della Silverado Launch Edition è limitata a soli 100 esemplari rendendola un vero pezzo da collezione. I clienti possono scegliere tra quattro colori: Summit White, Black, Sterling Gray Metallic e White Sands. Ogni veicolo è accompagnato da una garanzia supplementare di 3 anni/36.000 miglia, oltre alla garanzia originale GM, offrendo così una copertura completa.

La Launch Edition è già ordinabile tramite i concessionari Chevrolet selezionati, con un prezzo di partenza nella fascia dei 90.000 dollari. Le consegne inizieranno più avanti nel 2026, offrendo ai clienti un’opportunità unica di possedere un pick-up che unisce tradizione e innovazione.

Questa collaborazione tra Callaway e Waldoch non si limita alla Silverado Launch Edition. Le due aziende hanno già accennato a futuri progetti che coinvolgeranno SUV, suggerendo che questa partnership potrebbe portare a ulteriori innovazioni nel mondo dei veicoli ad alte prestazioni.