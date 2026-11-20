Compatta in città, rialzata come un crossover e con costi di gestione contenuti: la Toyota Aygo X usata convince, ma richiede di valutare bene spazi posteriori, cambio e dotazioni.

Chi cerca una citycar recente senza rinunciare alla posizione di guida rialzata tipica dei crossover trova nella toyota aygo X usata una delle proposte più adatte al mercato italiano. Lanciata nel 2022 al posto della classica utilitaria giapponese, punta su dimensioni contenute, costi di gestione bassi e una meccanica semplice, pensata per durare nel tempo. Prima di acquistare un esemplare d’occasione conviene però considerare i compromessi del modello: lo spazio reale dietro, la scelta tra cambio manuale e automatico S-CVT, le dotazioni dei singoli allestimenti e le quotazioni correnti.

Dimensioni compatte, bagagliaio e abitabilità: pregi urbani e limiti dietro

Con 3.700 mm di lunghezza, 1.740 mm di larghezza, 1.525 mm di altezza e un passo di 2.430 mm, la Aygo X si muove con facilità nei centri storici e nei parcheggi stretti. Rispetto alla generazione precedente, cambia impostazione pur restando nel segmento A: la carrozzeria ha passaruota marcati e un’altezza da terra di 146 mm. Questo significa una visuale più alta sul traffico, meno apprensione su dossi e rampe e una maggiore protezione di paraurti e sottoscocca. Davanti lo spazio è buono anche per chi supera il metro e ottanta. Il bagagliaio offre 231 litri nella configurazione standard, sufficienti per la spesa settimanale o per due trolley da cabina, mentre con i sedili posteriori abbattuti la capacità arriva a 829 litri.

Il limite principale riguarda il divano posteriore. L’accesso è stretto perché le portiere hanno un’apertura contenuta, lo spazio per le gambe va bene soprattutto per i bambini o per tragitti brevi tra adulti, e i finestrini posteriori a compasso non scendono nel pannello porta ma si socchiudono solo verso l’esterno. Chi trasporta spesso quattro persone o ha bisogno di un baule per i viaggi in famiglia dovrebbe guardare a un crossover di segmento superiore, come una fiat 500x usata.

Motore 1.0 aspirato, consumi reali e scelta del cambio

Il tre cilindri 1.0 VVT-i da 72 CV

Su tutte le Aygo X usate di prima generazione lavora il tre cilindri 1.0 benzina aspirato da 998 cc, un’unità collaudata che privilegia affidabilità ed economia rispetto alle prestazioni. Eroga 53 kW (72 CV) a 6.000 giri/min e 93 Nm a 4.400 giri/min. Con il cambio manuale lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 14,9 secondi e la velocità massima è di 158 km/h. In città la risposta è lineare e sufficiente per muoversi tra i semafori. Fuori città, invece, in salita o in fase di sorpasso, la mancanza del turbo si avverte e bisogna scalare con decisione per mantenere il ritmo.

I consumi rilevati su strada restano contenuti: circa 4,8-5,2 l/100 km nel ciclo urbano, 4,0-4,3 l/100 km in extraurbano e 5,8-6,2 l/100 km in autostrada a 130 km/h. La media complessiva reale si aggira intorno ai 4,7-5,0 l/100 km, pari a circa 20 km/l. Il modello è stato venduto con motorizzazione esclusivamente termica a benzina sulle unità dal 2022 al 2025, mentre solo più di recente la gamma si è aperta alla versione Aygo X Hybrid. Questa semplicità costruttiva riduce la complessità tecnica e contiene la manutenzione ordinaria.

Manuale a 5 rapporti oppure automatico S-CVT

Sul mercato dell’usato si trovano due trasmissioni molto diverse. Il manuale a 5 rapporti è la soluzione più diffusa ed efficiente: permette di gestire direttamente i giri del tre cilindri e consuma leggermente meno, soprattutto sulle statali. L’automatico S-CVT, a variazione continua, elimina la frizione e rende più rilassata la guida nel traffico stop-and-go. Con questo cambio la velocità massima scende a 151 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 14,8 secondi. In accelerazione il motore sale subito di giri e resta a regime costante, con un effetto simile a quello di uno scooter, e il rumore si sente di più nell’abitacolo. Chi guida quasi solo in città trova nell’automatico la scelta più comoda.

Allestimenti, dotazioni, garanzia e quotazioni dell’usato

La gamma si articola in Active, Trend e Lounge, affiancati da alcune serie speciali a tiratura limitata. L’Active è essenziale nell’estetica ma già completo sul fronte della sicurezza, con il pacchetto Toyota Safety Sense di serie: frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia e cruise control adattivo. Il Trend è l’allestimento più richiesto tra gli usati, con cerchi in lega, carrozzeria bicolore, schermo multimediale da 8 o 9 pollici e connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Il Lounge, con le serie speciali, aggiunge fari full LED, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e retrocamera, utile nelle manovre strette. Chi ha appena conseguito la patente può guidare qualsiasi esemplare: la potenza massima di 53 kW e la massa tra 945 e 975 kg rientrano nei parametri dell’articolo 117 del Codice della Strada.

Tra i limiti emersi nell’uso quotidiano ci sono la ripresa modesta con quattro persone a bordo, la visibilità posteriore ridotta dai montanti spessi e dal lunotto piccolo, e un’insonorizzazione migliorabile oltre i 110-120 km/h. Prima di ritirare un’auto usata conviene far controllare dischi freno, ammortizzatori e sospensioni, sollecitati da buche e pavé, e verificare il corretto funzionamento dei sistemi ADAS. Una concessionaria che offre una garanzia Toyota Approved di 12 mesi con chilometraggio illimitato e assistenza stradale, estendibile fino a 48 mesi con un pacchetto di manutenzione prepagato, dà maggiori tutele. Il programma Toyota Relax PLUS arriva a coprire fino a 15 anni, a condizione che la manutenzione sia svolta nella rete di assistenza. Un’offerta di finanziamento proposta in sede prevede 48 rate da 184 euro, valida fino al 31 dicembre 2026.

Sul mercato italiano le quotazioni dell’usato restano solide, con prezzi indicativi tra 11.500 e 17.500 euro. Gli esemplari 2022 con 40.000-60.000 km partono da circa 11.500-12.500 euro, mentre i 2024-2025 con pochi chilometri in allestimento Trend o Lounge oscillano tra 15.500 e 17.500 euro. Il Trend del 2022 o 2023 con 30.000-50.000 km, intorno a 12.500-14.000 euro, rappresenta il compromesso più equilibrato. Chi percorre spesso strade extraurbane e cerca il massimo risparmio alla pompa può puntare sul cambio manuale. Chi affronta ogni giorno il traffico e i parcheggi stretti delle città farà bene a orientarsi verso l’automatico S-CVT con un Lounge dotato di retrocamera e sensori. Chi viaggia spesso in quattro o percorre lunghe tratte autostradali troverà più adatto un segmento superiore.