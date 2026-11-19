Mazda cambia passo tra 2026 e 2027 con un sistema Full Hybrid sviluppato in casa, due elettriche a trazione posteriore e l'uscita definitiva del diesel dalle compatte e dalle medie.

Tra il 2026 e il 2027 Mazda aggiorna la gamma italiana su tre fronti: arriva la CX-5 Full Hybrid progettata interamente dal costruttore giapponese, debuttano le elettriche 6e e CX-6e con trazione posteriore, mentre Mazda3, CX-30 e MX-5 ricevono gli allestimenti Yakudo e Makoto. Sulle compatte e sulle medie il diesel esce di scena. Chi valuta un acquisto nuovo o un usato recente trova qui le informazioni su modelli, consumi rilevati su strada e prezzi di listino confrontati con le quotazioni del mercato dell’usato.

CX-5 Full Hybrid e aggiornamenti MY2027

La terza generazione della CX-5 è il modello più venduto del marchio in Europa e segna l’addio definitivo al gasolio. All’esordio monta il quattro cilindri 2.5 e-Skyactiv-G Mild-Hybrid da 141 CV. A metà 2027 arriverà il sistema Full Hybrid di produzione Mazda, sviluppato senza fornitori esterni. L’architettura abbina un motore termico a benzina, un’unità elettrica di trazione e una batteria ad alto voltaggio che si ricarica in marcia. È disponibile con trazione anteriore oppure con l’integrale i-Activ AWD, e promette consumi ed emissioni sensibilmente più bassi rispetto ai propulsori termici attuali.

Per i modelli già in listino, il MY2027 introduce Mazda3, CX-30 e MX-5 con gli allestimenti Yakudo e Makoto, nuove tinte come la Zinc Green e un infotainment aggiornato con sistemi di assistenza più recenti. La roadster mantiene il 1.5 Skyactiv-G aspirato da 136 CV. La Mazda 2 Hybrid resta la proposta urbana con il Full Hybrid 1.5 da 116 CV. La MX-30 R-EV continua come plug-in in serie, con un motore rotativo Wankel che funziona solo da generatore. CX-60 e CX-80 restano le ammiraglie a 5 e 7 posti, con il sei cilindri turbodiesel e-Skyactiv D da 3.3 litri o la versione Plug-in Hybrid benzina con cambio automatico a 8 rapporti.

Elettriche 6e e CX-6e: autonomia, ricarica e consumi

Le due BEV adottano un motore posteriore da 258 CV (190 kW) e pacchi batteria da 78 kWh, con varianti tra circa 68 e 80 kWh. Il consumo medio dichiarato è di 16,5-16,6 kWh/100 km. L’autonomia omologata nel ciclo combinato arriva a 484 km, mentre la 6e raggiunge 703 km nel ciclo urbano grazie alla frenata rigenerativa. In autostrada a 130 km/h, con consumi intorno ai 20-22 kWh/100 km, la percorrenza reale tra due soste si colloca tra 350 e 380 km. La CX-6e, lunga 4,85 metri, arriverà nelle concessionarie italiane a partire da settembre 2026.

In ricarica rapida in corrente continua la potenza di picco raggiunge i 195 kW: il passaggio dal 30% all’80% richiede circa 15 minuti, mentre dal 10% all’80% servono tra 24 e 47 minuti a seconda del taglio di batteria. In corrente alternata il caricatore di bordo trifase da 11 kW è di serie e consente di ricaricare di notte con una wallbox domestica. Sul fronte dei motori termici, Mazda sceglie la strada del downsizing zero: niente piccoli turbo, ma unità aspirate con alto rapporto di compressione e cilindrata generosa. Nell’uso quotidiano la Mazda 2 Hybrid in città registra tra 4,2 e 4,7 l/100 km. Mazda3 e CX-30 mild hybrid si fermano tra 5,7 e 6,3 l/100 km nel misto, la CX-5 2.5 mild hybrid richiede tra 7,5 e 8,2 l/100 km. Le CX-60 e CX-80 plug-in scendono a 2,5-3,5 l/100 km con la batteria carica e salgono intorno a 7,0 l/100 km a batteria scarica.

Prezzi di listino, usato recente e controlli prima dell’acquisto

Il listino ufficiale italiano va da 25.500 a 63.400 euro. Il mercato dell’usato recente e delle Km0 consente di risparmiare tra 4.000 e 13.000 euro, con la garanzia ufficiale trasferibile. In diversi modelli Mazda estende la garanzia fino a 6 anni o 150.000 km, purché la manutenzione programmata sia stata rispettata. Per questo un usato di 2 o 3 anni risulta più tutelato rispetto alla media.

Modello Motorizzazione d’ingresso Listino ufficiale Usato recente / Km0 (stima) Mazda 2 Hybrid 1.5 VVT-i 116 CV Prime-Line da 25.500 € 19.500 – 23.000 € Mazda3 e-Skyactiv G/X Prime-Line da 28.250 € 20.000 – 24.500 € Mazda CX-30 e-Skyactiv G/X Prime-Line da 28.950 € (Ad’Vantage da 26.450 €) 21.000 – 25.000 € Mazda MX-5 1.5 Skyactiv-G 136 CV da 33.000 € 26.000 – 31.000 € Mazda CX-5 2.5 e-Skyactiv-G 141 CV Prime-Line da 35.900 € 31.000 – 34.000 € (Km0/semestrali) Mazda MX-30 R-EV Rotary Plug-in da 38.520 € 28.000 – 33.000 € Mazda 6e Elettrica RWD 78 kWh / 258 CV da 42.650 a 47.100 € Nuova immatricolazione Mazda CX-6e Elettrica RWD 78 kWh / 258 CV da 46.750 € Nuova immatricolazione Mazda CX-60 / CX-80 e-Skyactiv PHEV / Diesel da 55.150 € / 63.400 € 42.000 – 52.000 €

Sul bollo, le elettriche pure godono dell’esenzione per i primi 5 anni in tutta Italia, con ulteriori riduzioni o esenzioni permanenti in base alla regione. Le versioni Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-in accedono alle agevolazioni regionali previste per le auto elettrificate, e la tassa si calcola sulla sola potenza termica omologata. Prima di acquistare un usato conviene verificare che i tagliandi siano registrati nel database ufficiale del costruttore, provare il cambio automatico a 6 o 8 rapporti nelle ripartenze dolci e nelle scalate, e controllare che il prezzo corrisponda all’allestimento reale. Fari, rivestimenti e dotazioni cambiano in modo sostanziale tra Prime-Line, Ad’Vantage, Yakudo e Makoto.