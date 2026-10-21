Scopri il nuovo DS N°7, il SUV premium che combina eleganza francese, motori ibridi ed elettrici e un lusso interno prodotto a Melfi.

Il marchio francese DS Automobiles ha presentato in Italia il suo nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV premium: la DS N°7. Realizzato nello stabilimento di Melfi (Stellantis), il modello condivide la piattaforma e le soluzioni meccaniche con la Lancia Gamma, ma si distingue per un linguaggio stilistico interamente rivisitato. Con una lunghezza di 4,66 m, un passo di 2,79 m e un coefficiente aerodinamico di 0,26, il veicolo punta a combinare spazi generosi a bordo con una presenza scenica tipicamente parigina.

Design esterno e abitabilità: eleganza scolpita

Il frontale si caratterizza per la griglia DS LUMINASCREEN e i fari DS PIXELVISION che offrono una luce a LED capace di illuminare fino a 400 metri. La finitura bicolore, applicata al cofano e al tetto, sottolinea la volontà di creare un contrasto dinamico, mentre la linea di cintura laterale discendente conferisce al retro un aspetto più sportivo. All’interno, il tetto panoramico esteso regala un plus di 5 cm di spazio per la testa e il bagagliaio da 560 litri rimane inalterato anche con l’impianto audio premium Focal.

Materiali e finiture di lusso

Le versioni superiori propongono rivestimenti in pelle Nappa o Alcantara mentre le bocchette di ventilazione sono realizzate in plastica rinforzata. Le tasche delle portiere sono dotate di rivestimento moquette con funzione anti-rumore, un dettaglio assente sulla sorella Lancia Gamma. L’atmosfera a bordo è ulteriormente arricchita da un sistema audio ELECTRA 3D by FOCAL e da un display infotainment da 16 pollici.

Tecnologie di bordo e assistenza alla guida

Il DS IRIS SYSTEM 2.0 domina la plancia con un touchscreen da 16 pollici, integrato con ChatGPT per il riconoscimento vocale avanzato. Il conducente può usufruire di head-up displaynight vision e della modalità one-pedal per la versione elettrica. I sedili anteriori sono dotati di riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio; i loro fianchetti regolabili si adattano al busto come un abito su misura, controllati direttamente dal display centrale.

Sistemi di assistenza e livello di guida autonoma

L’assistenza al mantenimento della corsia e il cambio di zona semi-automatico portano la DS N°7 al livello 2 di guida assistita. I fari a matrice LED, con tecnologia Pixelvision modulano l’intensità luminosa per non abbagliare gli altri utenti e ridurre i riflessi sui cartelli stradali. Il sistema di sospensioni DS ACTIVE SCAN analizza in tempo reale il profilo della strada, regolando l’assetto per assorbire avvallamenti e garantire comfort.

Motorizzazioni: dal mild-hybrid alle elettriche ad alta autonomia

La gamma comprende una sola variante mild-hybrid: un motore a benzina turbo da 1,2 l, 3 cilindri, 145 CV e 230 Nm, abbinato a un motorino elettrico da 28 CV (48 V). Con trasmissione automatica a doppia frizione a 6 rapporti, la versione raggiunge i 201 km/h e lo 0-100 in 10,4 s. Per chi desidera prestazioni più decise, le versioni elettriche offrono diverse soluzioni: la base (230 CV, 73,7 kWh) con autonomia WLTP di 543 km, la Long Range (245 CV, 97,2 kWh) fino a 740 km, e la AWD Long Range (350 CV, 97,2 kWh) capace di 0-100 in 5,4 s grazie al boost momentaneo di 375 CV.

Ricarica e funzionalità plug-and-charge

Le versioni elettriche supportano la tecnologia plug-and-charge consentendo al veicolo di trasmettere i dati di ricarica alla colonnina e gestire il pagamento in automatico. Attualmente la rete è disponibile solo su alcune stazioni Free to Move, per un totale di 100 punti ad alta potenza (circa lo 0,7 % delle colonnine nazionali).

Prezzi, offerte e disponibilità in Italia

Il modello mild-hybrid parte da € 42.400 (con sovrapprezzo di € 2.500 rispetto alla Gamma). Le versioni elettriche hanno un prezzo di listino compreso tra € 50.900 e € 76.340. Sono disponibili promozioni con finanziamento a 36 rate da € 249 al mese, TAN 0 % e anticipo di € 3.753. Per i professionisti, Stellantis propone leasing a € 229 mensili e noleggio a lungo termine a € 395. La produzione a Melfi sottolinea il ruolo strategico del polo lucano nella gamma premium del gruppo.