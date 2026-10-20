Il Salone di BolognaFiere si trasforma in un museo vivente con auto leggendarie, moto d'epoca, orologi rari e le celebrazioni dei 60 anni dell'ASI.

Dal 22 al 25 ottobre il centro fieristico di Bologna ospita Auto e Moto d'Epoca 2026 l’appuntamento imperdibile per collezionisti, appassionati e professionisti del settore. Con più di cinquanta espositori, la manifestazione ricopre quattro padiglioni, offrendo spazi tematici che spaziano dalle vetture da competizione alle eccellenze dell’alta orologeria.

Il programma prevede una serie di eventi collaterali pensati per valorizzare il patrimonio storico motoristico italiano e internazionale. Tra questi, la presenza dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI) con un villaggio dedicato, il ritorno dell’esposizione Time on Show e una selezione di moto che hanno scritto pagine memorabili dei campionati mondiali.

Le esposizioni di auto, rally e Corvette

Icons of Speed – Endurance Legends

Al centro della hall d’ingresso si concentra la mostra Icons of Speed – Endurance Legends dove dodici esemplari di corse di durata vengono riuniti per celebrare le imprese più epiche. Tra le protagoniste spiccano la Porsche 917 Gulf e la Porsche 956 Rothmans simboli della supremazia tedesca negli anni Ottanta, insieme alla Sauber C9 vincitrice di Le Mans 1989, e alla Bentley EXP Speed 8 del 2001. Le italiane sono rappresentate dalla Lancia Beta Montecarlo Turbo dalla LC1 e dall’Alfa Romeo Tipo 33. Non manca la Bugatti EB110 LM unica supersportiva costruita per la 24 Ore di Le Mans, né la Maserati MC12 Corsa prodotta in soli quindici esemplari.

Rally Gruppo B, European Corvette Day e altri raduni

Un’area dedicata al Rally Gruppo B curata da Rallylegend, riporta alla ribalta le auto più spericolate degli anni ‘80, con modelli iconici in esposizione e sessioni di foto per i fan. La domenica 25 ottobre prende il via l’European Corvette Day – Italy un raduno che raccoglie esemplari della leggendaria sportiva americana, dalla Corvette C1 del 1953 fino alla recente C8. Per la prima volta è presente uno stand ufficiale del National Corvette Museum del Kentucky, che offre approfondimenti sulla storia del modello e sulla sua evoluzione tecnica.

Le moto, gli orologi e le iniziative dell’ASI

Time on Show – l’alta orologeria al salone

Tra i padiglioni 25 e 26, nella Gallery Hall si svolge Time on Show la quarta edizione bolognese dedicata agli orologi rari, vintage e da collezione. Espositori internazionali e italiani presentano pezzi che spaziano dalle complicazioni svizzere del XIX secolo ai cronografi sportivi del dopoguerra, per un pubblico potrà accedere all’intera area con il biglietto del salone.

Le moto d’epoca: da Honda a Best Bikes Garage

Il padiglione 31 ospita la sezione motociclistica, con una forte presenza della Honda Collection Hall di Motegi. Quattro moto giapponesi, tra cui le leggendarie NSR500 di Eddie Lawson e Mick Doohan, la RC211V di Valentino Rossi e la RVF750 RC45 sono arrivate direttamente dal Giappone. Accanto, Best Bikes Garage espone una ventina di modelli da Gran Premio, tra cui una Cagiva 500 una Suzuki 500 di Kevin Schwantz e le ultime Paton 500. La zona Youngtimer Dreams completa il quadro con esemplari come la Honda RC213V-S mentre l’Italian Motorcycle Championship – Custom Bike Show premia le personalizzazioni realizzate su moto pre-2006.

ASI Village: 60 anni di storia, prototipi Bertone e omaggi

Nel padiglione 25 l’ASI Village celebra il sessantesimo anniversario dell’Automotoclub Storico Italiano. Tra le curiosità più attese, la presentazione dei prototipi Bertone la Chevrolet Corvette Ramarro del 1984, la concept Birusa (2003) e la Barchetta (2007). Accanto, una selezione di moto centenarie della Collezione Morbidelli tra cui la Harley-Davidson 350 B l’Indian Scout 600 e la BMW R42. Un tributo speciale a Sandro Munari è dedicato alla Lancia Fulvia e alla Lancia Stratos protagoniste del Rally Safari. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato espone il nuovo servizio di targhe storiche mentre il concorso Grifo d’Oro ASI premia il miglior progetto di design ispirato allo sportivo degli anni ’50-‘70. Infine, un protocollo d’intesa firmato con Confagricoltura valorizza i trattori d’epoca come l’OM 45 del 1960.