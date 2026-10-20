Renault 4 torna in vita come crossover elettrico: autonomia, spazio e prezzi studiati per la città.

La storica utilitaria francese si prepara a un nuovo capitolo, questa volta sotto forma di crossover 100% elettrico. La Renault 4 elettrica combina il fascino dell’originale con una tecnologia moderna, puntando a soddisfare le esigenze di chi vive tra centro urbano e escursioni extraurbane. Con un prezzo di partenza pari a 34.990 euro, il modello si propone come alternativa praticabile per famiglie e pendolari attenti alla riduzione delle emissioni.

Il veicolo è stato concepito per chi desidera versatilità senza rinunciare a un aspetto originale. Le linee richiamano le solette del modello degli anni ’60, ma la carrozzeria è stata rialzata e dotata di dettagli contemporanei, creando un equilibrio tra nostalgia e innovazione. L’obiettivo è fornire un’auto compatta, agile nei vicoli cittadini e capace di affrontare percorsi più lunghi senza sacrificare comfort o spazio interno.

Design e dimensioni: la nuova silhouette urbana

Le misure complessive – 4,14 m di lunghezza, 1,80 m di larghezza e 1,57 m di altezza – collocano la Renault 4 elettrica nella categoria dei crossover compatti, ideale per parcheggi stretti e manovre rapide. Il passo di 2,62 m, più generoso rispetto a molti concorrenti, permette di distribuire la massa in modo equilibrato, migliorando stabilità e comfort di marcia. L’altezza elevata garantisce una buona visibilità dal punto di guida e facilita l’ingresso e l’uscita dei passeggeri, rendendo l’abitacolo adatto a tutti i membri della famiglia.

Piattaforma AmpR Small e scelte di batteria

Il cuore tecnologico è rappresentato dalla piattaforma AmpR Small sviluppata specificamente per veicoli elettrici di segmento C. Posizionando il pacco batteria sotto il pianale, la casa francese abbassa il centro di gravità riducendo il rollio in curva e migliorando la tenuta di strada. La distribuzione dei pesi è ottimizzata tra gli assi, garantendo stabilità anche su superfici irregolari. La piattaforma supporta due configurazioni di batteria, ognuna pensata per un diverso tipo di utilizzo quotidiano.

Versione Urban Range – batteria da 40 kWh

Con 40 kWh, questa versione eroga 90 kW (120 CV) e 225 Nm di coppia, offrendo un’autonomia WLTP di oltre 300 km. La potenza è sufficiente per accelerazioni rapide in ambiente urbano, mentre il peso ridotto della batteria contribuisce a una dinamica più leggera. È la scelta ideale per chi percorre principalmente tragitti brevi-medi, come il tragitto casa-lavoro o gli spostamenti in città.

Versione Comfort Range – batteria da 52 kWh

L’opzione più capace monta 52 kWh, 110 kW (150 CV) e 245 Nm di coppia, raggiungendo un’autonomia WLTP attestata intorno ai 400 km. Grazie a questi valori, il veicolo si comporta altrettanto bene su strade extraurbane e autostrade, consentendo viaggi più lunghi senza frequenti soste di ricarica. I 150 CV garantiscono sorpassi fluidi e una risposta pronta anche con carichi più elevati.

Spazio di carico, modularità e sistemi di ricarica

Il bagagliaio offre una capacità di base di 420 litri, già tra i più alti della categoria. Abbattendo gli schienali posteriori, il volume si espande fino a 1.405 litri, permettendo il trasporto di oggetti voluminosi come attrezzature sportive o piccoli mobili. Un vano sotto il pianale consente di riporre i cavi di ricarica, migliorando l’organizzazione interna. Per quanto riguarda la ricarica, la vettura monta un caricatore di bordo da 11 kW bidirezionale in AC, adatto a wallbox domestiche e colonnine pubbliche. La funzionalità V2L (Vehicle-to-Load) trasforma l’auto in una grande presa di corrente, capace di alimentare bici elettriche, piccoli elettrodomestici o dispositivi elettronici durante le soste.

La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 100 kW, consentendo di passare dal 15 % all’80 % di carica in circa 30 minuti – tempo sufficiente per una pausa caffè. Questa rapidità risulta particolarmente utile per viaggi su autostrada, dove le stazioni di ricarica ad alta potenza sono sempre più diffuse. Il sistema di ricarica bidirezionale, inoltre, permette di restituire energia alla rete o a dispositivi esterni, aumentandone l’autonomia operativa.

Listino prezzi, dotazioni e personalizzazioni

Il prezzo di partenza per la versione base è di 34.990 euro, a cui si aggiungono opzioni legate alla capacità della batteria e agli allestimenti. Le versioni più equipaggiate includono sistemi multimediali avanzati, cerchi in lega dal design specifico, finiture interne premium e pacchetti di sicurezza attiva. È possibile scegliere tra diverse combinazioni di colori, incluse soluzioni bicolore, per personalizzare ulteriormente l’aspetto esteriore.

La combinazione di una piattaforma moderna, opzioni di batteria flessibili e un’ampia capacità di carico la rende adatta sia a chi vive in città sia a chi ama le escursioni nei weekend.