Dal 2027 Pedro Acosta entra nel team factory Ducati di Borgo Panigale, al fianco di Marc Marquez.

Nel 2027 la Ducati schiererà nel team factory una line-up tutta spagnola: accanto a Marc Marquez arriverà Pedro Acosta, che nel paddock viene paragonato per talento, velocità e voglia di vincere a Valentino Rossi e allo stesso Marquez.

Il percorso di Acosta fino alla MotoGP

Acosta ha vinto titoli nelle categorie minori, cioè Moto3 e Moto2, come Rossi e Marquez. In MotoGP però l’impatto è stato più complicato, anche per via della KTM, che non gli permetteva di lottare con continuità per le prime posizioni. Per arrivare alla prima vittoria in top class allo “Squalo” murciano sono servite due stagioni e mezzo. Il prossimo anno cambierà tutto: correrà in una squadra che ha dominato la MotoGP negli ultimi anni.

Un rapporto tra maestro e allievo

Acosta indosserà i colori rossi e lavorerà al fianco di Marquez. In passato tra i due non sono mancate scintille, dentro e fuori dalla pista, ma oggi prevale il rispetto del giovane nei confronti del campione. In un’intervista con il suo storico sponsor Pont Grup, Acosta ha detto: “Marquez è uno dei migliori piloti della storia e lo si vede chiaramente. Sa come gestire ogni situazione, sia dentro che fuori dalla pista. È molto intelligente e ha un talento e una passione che lo rendono nove volte campione del mondo. Ho già imparato qualcosa, ma credo che condividendo il box con lui potrò imparare molto di più.”

La presentazione a Madonna di Campiglio

Ducati tornerà a Madonna di Campiglio per l’evento Campioni in Pista, appuntamento ormai fisso per la squadra. Dal 17 al 19 gennaio 2027 le Dolomiti ospiteranno tre giorni dedicati a motori, sport e incontri con tifosi, partner e media. Lunedì 18 gennaio il Ducati Lenovo Team presenterà la nuova Desmosedici GP 850cc, la moto con cui il marchio punterà a restare protagonista in MotoGP. L’organizzazione è curata con Trentino Marketing e l’Azienda per il Turismo di Madonna di Campiglio. Il programma completo sarà reso noto nelle prossime settimane.